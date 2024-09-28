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  4. Алексей ХОБЛЕНКО: «Черноморец наиграл на гол в матче с ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 21:27 |
124
0

Алексей ХОБЛЕНКО: «Черноморец наиграл на гол в матче с ЛНЗ»

Нападающий одесситов признался, что сам упустил несколько возможностей для гола 

28 сентября 2024, 21:27 |
124
0
Алексей ХОБЛЕНКО: «Черноморец наиграл на гол в матче с ЛНЗ»
УПЛ. Алексей Хобленко

Нападающий «Черноморца» Алексей Хобленко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем ему запомнился сегодняшний поединок 8 тура УПЛ – с ЛНЗ, который завершился вничью – 1:1:

– Играть против своей бывшей команды – это всегда дополнительный стимул продемонстрировать свои лучшие качества. Тем более, когда твоя нынешняя команда очень нуждается в очках.

Кстати, с тех пор, когда я выступал за ЛНЗ, состав команды кардинально изменился, хотя на стилистику игру это никак не повлияло.

Видимо, обеим командам еще не хватало сыгранности, но события в матче разворачивались интересно. У меня также были две возможности отличиться, однако промахнулся.

Важно, что когда в середине второго тайма пропустили, то продолжали прессинговать, усложняя черкащанам контроль мяча.

Мы наиграли на свой гол, который эффектно забил Янаков. Если бы проиграли, то это было бы несправедливо. «Черноморец» ни в чем не уступал одному из лидеров УПЛ, а в настрое даже превосходил.

Сейчас в активе «Черноморца» семь очков и он занимает 11 место.

Напомним, что в восьмом туре УПЛ «Черноморец» разошелся миром с ЛНЗ в Ковалевке – 1:1.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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