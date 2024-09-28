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Англия
28 сентября 2024, 20:45 | Обновлено 28 сентября 2024, 21:02
3277
0

ВИДЕО. Молодой дьявол. Украинский талант забил за Ман Юнайтед в Англии

Бауманн забил за «Манчестер Юнайтед» U-18

28 сентября 2024, 20:45 | Обновлено 28 сентября 2024, 21:02
3277
0
ВИДЕО. Молодой дьявол. Украинский талант забил за Ман Юнайтед в Англии
ФК Манчестер Юнайтед. Закери Бауманн

Сегодня, 28 сентября, состоялся матч Английской премьер-лиги U-18 между юношескими командами «Манчестер Юнайтед» и «Блэкберна». «Дьяволы» разгромили соперника со счетом 9:0.

К разгромной победе «МЮ» приложил усилия 17-летний хавбек с украинскими корнями Закери Бауманн, который вышел в стартовом составе. Бауманн забил гол на 30-й минуте.

Закери Бауманн родился в городе Болтон в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.

В нынешнем сезоне полузащитник провел уже 5-й матч и забил первый гол за команду «Манчестер Юнайтед» U-18. У Закери также есть один ассист.

Ранее сообщалось, что Бауманн начал процесс получения украинского гражданства

ВИДЕО. Молодой дьявол. Украинский талант забил за Ман Юнайтед в Англии

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Манчестер Юнайтед Закери Бауманн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Блэкберн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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