28.09.2024 16:00 – FT 2 : 3
Италия28 сентября 2024, 19:11 |
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ВИДЕО. Гол на первой минуте и дубль Лаутаро. Непростая победа Интера
Миланская команда обыграла Удинезе
28 сентября 2024, 19:11 |
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Интер в матче 6-го тура чемпионата Италии в непростом поединке одолел Удинезе со счетом 3:2. Миланцы забили на первой минуте силами Давиде Фраттези, а еще два мяча оформил Лаутаро Мартинес.
Интер набрал 11 очков и поднялся в топ-3. Столько же пунктов у Милана и Торино, но у них есть матч в запасе. Удинезе остался с 10 очками.
Чемпионат Италии. 6-й тур
Удинезе – Интер 2:3
Голы: Кабаселе, 35, Лукка, 83 –- Фраттези, 1, Лаутаро, 45+3, 47
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Кабаселе (Удинезе).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
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