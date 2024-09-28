ВИДЕО. Гол на первой минуте и дубль Лаутаро. Непростая победа Интера

Интер в матче 6-го тура чемпионата Италии в непростом поединке одолел Удинезе со счетом 3:2. Миланцы забили на первой минуте силами Давиде Фраттези, а еще два мяча оформил Лаутаро Мартинес.

Интер набрал 11 очков и поднялся в топ-3. Столько же пунктов у Милана и Торино, но у них есть матч в запасе. Удинезе остался с 10 очками.

Чемпионат Италии. 6-й тур

Удинезе – Интер 2:3

Голы: Кабаселе, 35, Лукка, 83 –- Фраттези, 1, Лаутаро, 45+3, 47