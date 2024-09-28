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Чемпионат Италии
Удинезе
28.09.2024 16:00 – FT 2 : 3
Интер Милан
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Италия
28 сентября 2024, 19:11 |
181
0

ВИДЕО. Гол на первой минуте и дубль Лаутаро. Непростая победа Интера

Миланская команда обыграла Удинезе

28 сентября 2024, 19:11 |
181
0
ВИДЕО. Гол на первой минуте и дубль Лаутаро. Непростая победа Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер в матче 6-го тура чемпионата Италии в непростом поединке одолел Удинезе со счетом 3:2. Миланцы забили на первой минуте силами Давиде Фраттези, а еще два мяча оформил Лаутаро Мартинес.

Интер набрал 11 очков и поднялся в топ-3. Столько же пунктов у Милана и Торино, но у них есть матч в запасе. Удинезе остался с 10 очками.

Чемпионат Италии. 6-й тур

Удинезе – Интер 2:3
Голы: Кабаселе, 35, Лукка, 83 –- Фраттези, 1, Лаутаро, 45+3, 47

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Кабаселе (Удинезе).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
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Интер Милан Удинезе Серия A видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу Лаутаро Мартинес
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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