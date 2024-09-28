В Польше раскритиковали игру украинцев Сергея Булецы и Антона Царенко

Полузащитники киевского «Динамо» Антон Царенко и Сергей Булеца, выступающие на правах аренды за «Лехию» из Гданьска, были раскритикованы польскими СМИ по итогам игры 1-го раунда Кубка Польши. «Лехия» уступила представителю третьего дивизиона ФК «Погонь» с города Седльце в серии послематчевых пенальти (1:1, по пенальти - 3:4).

Антон Царенко за эту игру получил 3 балла. Игру 20–летнего полузащитника назвали худшей с тех пор, как он перешел в «Лехию». Его партнер по команде Сергей Булеца получил еще более низкую оценку – 2 балла. СМИ раскритиковали Сергея за отсутствие оригинальных решений и систематические ошибки при передачах. Шквал критики в сторону украинцев выдали и болельщики в социальной сети Х. Досталось еще и голкиперу Богдану Сарнавскому.

Царенко в этом сезоне уже провел 6 матчей в футболке «Лехии» и забил один гол. Булеца же за 5 игр результативными действиями не отмечался.