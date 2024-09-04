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Польша
04 сентября 2024, 10:34 | Обновлено 04 сентября 2024, 11:00
209
0

ВИДЕО. Царенко рассказал о пользе от своего первого гола в Польше

Антон открыл счет забитым мячам в составе «Лехии»

04 сентября 2024, 10:34 | Обновлено 04 сентября 2024, 11:00
209
0
ВИДЕО. Царенко рассказал о пользе от своего первого гола в Польше
ФК Лехия Гданьск. Антон Царенко

Украинский полузащитник «Лехии» Антон Царенко, права на которого принадлежат «Динамо», отметился первым забитым мячом за польский клуб.

Как известно, в матче 7-го тура чемпионата Польши против команды «Гурник» Забже украинец открыл счет на 24-й минуте, чем помог своей команде добиться победы со счетом 3:2.

«Забить один из победных мячей команды в такой напряженной игре - это невероятные впечатления. Это вдохновляет и мотивирует одновременно! Тренерский штаб требует от меня больше инициативы и остроты в завершающей фазе, поэтому и принял такое решение, которое в итоге оказалось правильным.

Очень хорошо себя чувствую в Лехии. Я благодарен каждому за теплый прием и помощь с адаптацией в команде», – признался Царенко.

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Антон Царенко Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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