ВИДЕО. Царенко рассказал о пользе от своего первого гола в Польше

Украинский полузащитник «Лехии» Антон Царенко, права на которого принадлежат «Динамо», отметился первым забитым мячом за польский клуб.

Как известно, в матче 7-го тура чемпионата Польши против команды «Гурник» Забже украинец открыл счет на 24-й минуте, чем помог своей команде добиться победы со счетом 3:2.

«Забить один из победных мячей команды в такой напряженной игре - это невероятные впечатления. Это вдохновляет и мотивирует одновременно! Тренерский штаб требует от меня больше инициативы и остроты в завершающей фазе, поэтому и принял такое решение, которое в итоге оказалось правильным.

Очень хорошо себя чувствую в Лехии. Я благодарен каждому за теплый прием и помощь с адаптацией в команде», – признался Царенко.