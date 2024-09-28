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Испания
28 сентября 2024, 18:40 | Обновлено 28 сентября 2024, 18:41
652
0

Не хватает Довбика? Мичел оценил форму Жироны и проблемы с голами

У команды выдался не лучший старт чемпионата

28 сентября 2024, 18:40 | Обновлено 28 сентября 2024, 18:41
652
0
Не хватает Довбика? Мичел оценил форму Жироны и проблемы с голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел уверен, что не нужно нынешнюю команду сравнивать с той, которая стала сенсацией в прошлом сезоне, а также уверен, что игроки атаки начнут забивать больше.

В семи турах Ла Лиги без Савиньо и Артема Довбика команда оформила лишь 8 голов.

«Я уже говорил, что не нужно сравнивать эту команду с той, которая была в прошлом сезоне. Сейчас у нас другая команда. Мне понравилось то, как мы сыграли с «Райо», и если бы мы так играли с «Валенсией» и «Барселоной», то я был бы доволен. Убежден, что нужно продолжать играть в своем стиле и мы начнем побеждать».

«Мало голов? Мне это не беспокоит, потому что мы создаем моменты. У нас постоянно есть 3-4 верных шанса, и на тренировках мы работаем над тем, чтобы завершать атаки лучше», – сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова набрала 8 очков и занимает 12-е место.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: Marca
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