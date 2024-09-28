Мудрику надо знать. Мареска рассказал о тех, кто не попадает в заявку Челси

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска признался в том, что хочет, чтобы на стадионе, где свои календарные матчи проводит команда, были даже те игроки, которые не попадают в состав.

«Я хочу, чтобы все они были там. Те, кто в составе, должны быть там, те, кто не в составе, тоже должны быть там. Вы должны вести себя как команда, всегда», – цитирует слова Марески инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Энцо Мареска высказался о конкуренции игроков атаки.