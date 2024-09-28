Англия28 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:18
369
0
Мудрику надо знать. Мареска рассказал о тех, кто не попадает в заявку Челси
Наставник «пенсионеров» – о единении коллектива
28 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:18
369
0
Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска признался в том, что хочет, чтобы на стадионе, где свои календарные матчи проводит команда, были даже те игроки, которые не попадают в состав.
«Я хочу, чтобы все они были там. Те, кто в составе, должны быть там, те, кто не в составе, тоже должны быть там. Вы должны вести себя как команда, всегда», – цитирует слова Марески инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее Энцо Мареска высказался о конкуренции игроков атаки.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 сентября 2024, 20:21 401
Команда Пушича перед матчем Лиги чемпионов снова имеет проблемы в чемпионате
Футбол | 28 сентября 2024, 12:09 0
Украинец отметился первым голом в Лиге Европы
Футбол | 27.09.2024, 12:58
Футзал | 27.09.2024, 19:50
Футбол | 28.09.2024, 09:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.09.2024, 00:25 1
Футбол
27.09.2024, 14:24 38
26.09.2024, 18:49 16
28.09.2024, 07:47 1
27.09.2024, 10:30 3
27.09.2024, 12:01
26.09.2024, 22:39 21