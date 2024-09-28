Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрику надо знать. Мареска рассказал о тех, кто не попадает в заявку Челси
Англия
28 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:18
369
0

Мудрику надо знать. Мареска рассказал о тех, кто не попадает в заявку Челси

Наставник «пенсионеров» – о единении коллектива

28 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:18
369
0
Мудрику надо знать. Мареска рассказал о тех, кто не попадает в заявку Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска признался в том, что хочет, чтобы на стадионе, где свои календарные матчи проводит команда, были даже те игроки, которые не попадают в состав.

«Я хочу, чтобы все они были там. Те, кто в составе, должны быть там, те, кто не в составе, тоже должны быть там. Вы должны вести себя как команда, всегда», – цитирует слова Марески инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Энцо Мареска высказался о конкуренции игроков атаки.

По теме:
Кривбасс – Александрия. Вернидуб и Ротань назвали составы на матч
В Арсенале приняли решение по будущему конкурента Зинченко
Украинский кипер прошел успешный просмотр в Челси. Скоро подпишет контракт
Энцо Мареска Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Футбол | 27 сентября 2024, 20:21 401
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно

Команда Пушича перед матчем Лиги чемпионов снова имеет проблемы в чемпионате

«Разблокирован». В УЕФА отреагировали на гол Довбика в ворота Атлетика
Футбол | 28 сентября 2024, 12:09 0
«Разблокирован». В УЕФА отреагировали на гол Довбика в ворота Атлетика
«Разблокирован». В УЕФА отреагировали на гол Довбика в ворота Атлетика

Украинец отметился первым голом в Лиге Европы

Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Футбол | 27.09.2024, 12:58
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Футзал | 27.09.2024, 19:50
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Это был не Боэли. Назван главный инициатор покупки Мудрика в Челси
Футбол | 28.09.2024, 09:45
Это был не Боэли. Назван главный инициатор покупки Мудрика в Челси
Это был не Боэли. Назван главный инициатор покупки Мудрика в Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
27.09.2024, 00:25 1
Футбол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
27.09.2024, 03:41
Футбол
Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
27.09.2024, 14:24 38
Футбол
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
26.09.2024, 18:49 16
Футбол
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
28.09.2024, 07:47 1
Бокс
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
27.09.2024, 10:30 3
Бокс
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
27.09.2024, 12:01
Бокс
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
26.09.2024, 22:39 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем