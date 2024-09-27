Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я им честно сказал». Тренер Челси – о конкуренции игроков атаки
Англия
27 сентября 2024, 17:58 | Обновлено 27 сентября 2024, 18:02
395
1

«Я им честно сказал». Тренер Челси – о конкуренции игроков атаки

Мареска рад, что игроки конкурируют за минуты на поле

27 сентября 2024, 17:58 | Обновлено 27 сентября 2024, 18:02
395
1
«Я им честно сказал». Тренер Челси – о конкуренции игроков атаки
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Тренер Челси Энцо Мареска согласен с тем, что у команды перебор атакующих футболистов, однако наставник со старта сезона говорил игрокам, что все одновременно выходить на поле не смогут.

«Я сразу был честным с игроками. Я им с первого дня говорил, что не могу выпускать в стартовом составе 7-8 атакующих футболистов. У нас тогда не будет баланса».

«Все игроки не смогут быть на одном уровне весь сезон, поэтому важно, что есть те, кто их заменит. Они должны быть готовыми, когда получат свои минуты», – сказал Мареска.

Украинский вингер Михаил Мудрик в сезоне отыграл 315 минут и сделал 1 ассист.

По теме:
МЮ поставил цель выиграть АПЛ в ближайшее время. К 150-летию клуба
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сезон для Родри окончен. Он вернется в следующем»
«Миша сыграл хорошо». Тренер Челси похвалил Мудрика перед матчем АПЛ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска Михаил Мудрик Челси
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк проиграла американке украинского происхождения на тысячнике в Пекине
Теннис | 27 сентября 2024, 13:50 36
Костюк проиграла американке украинского происхождения на тысячнике в Пекине
Костюк проиграла американке украинского происхождения на тысячнике в Пекине

Марта уступила Кэти Волынец во 2-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае

Первый матч нового тура УПЛ. Составы Вереса и Шахтера
Футбол | 27 сентября 2024, 16:55 1
Первый матч нового тура УПЛ. Составы Вереса и Шахтера
Первый матч нового тура УПЛ. Составы Вереса и Шахтера

Команда Пушича сыграет на выезде

«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
Футбол | 27.09.2024, 03:41
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
Бокс | 27.09.2024, 10:30
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Футбол | 27.09.2024, 07:42
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр
Мудрик вже ні з ким не конкурує .будуть давати тайм на кубок Англії щоб гравці перепочили
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
26.09.2024, 04:41
Футбол
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
25.09.2024, 17:16 38
Футзал
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
27.09.2024, 00:25 1
Футбол
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
25.09.2024, 19:17
Футбол
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
25.09.2024, 23:24 1
Футзал
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
25.09.2024, 23:52 318
Футбол
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
26.09.2024, 09:44 5
Футбол
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
25.09.2024, 21:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем