«Я им честно сказал». Тренер Челси – о конкуренции игроков атаки

Тренер Челси Энцо Мареска согласен с тем, что у команды перебор атакующих футболистов, однако наставник со старта сезона говорил игрокам, что все одновременно выходить на поле не смогут.

«Я сразу был честным с игроками. Я им с первого дня говорил, что не могу выпускать в стартовом составе 7-8 атакующих футболистов. У нас тогда не будет баланса».

«Все игроки не смогут быть на одном уровне весь сезон, поэтому важно, что есть те, кто их заменит. Они должны быть готовыми, когда получат свои минуты», – сказал Мареска.

Украинский вингер Михаил Мудрик в сезоне отыграл 315 минут и сделал 1 ассист.