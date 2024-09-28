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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 12:58 |
1397
0

Сын известного игрока Динамо сыграет против столичного клуба

Сергей Косовский высказался о предстоящей встрече

28 сентября 2024, 12:58 |
1397
0
Сын известного игрока Динамо сыграет против столичного клуба
ФК Левый Берег. Сергей Косовский

26-летний хавбек «Левого Берега» Сергей Косовский поделился ожиданиями перед матчем против «Динамо» в 8-м туре УПЛ.

«Готовимся в обычном режиме как и к другим матчам. Действительно, у «Динамо» сейчас непростой календарь, но у них достаточный кадровый ресурс, чтобы проводить ротацию. Уверен, что футболисты «Динамо» к матчу с нами будут готовы на 100%. Считаю, что нашему тренерскому штабу удастся решить проблему отсутствия Сухоручко и сможем подойти к игре в полной боевой готовности. Что касается меня, то в «Левом Берегу» я прогрессирую. Максимально настраиваюсь на каждую игру и стараюсь принести пользу команде.

По поводу матча с «Динамо» еще не общался с отцом, но конечно поговорим. Я с ним постоянно на связи и получаю важные советы. Важно, что все же смогли выиграть два матча и набрали шесть очков. Впереди нас ожидает ряд интересных матчей», – сказал Косовский.

Матч состоится в воскресенье, 29 сентября. Начало встречи в 18:00.

Сергей Косовский – сын известного игрока «Динамо» Виталия Косовского.

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Сергей Косовский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Виталий Косовский
Владимир Клепач Источник: ФК Левый берег
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