Сын известного игрока Динамо сыграет против столичного клуба

26-летний хавбек «Левого Берега» Сергей Косовский поделился ожиданиями перед матчем против «Динамо» в 8-м туре УПЛ.

«Готовимся в обычном режиме как и к другим матчам. Действительно, у «Динамо» сейчас непростой календарь, но у них достаточный кадровый ресурс, чтобы проводить ротацию. Уверен, что футболисты «Динамо» к матчу с нами будут готовы на 100%. Считаю, что нашему тренерскому штабу удастся решить проблему отсутствия Сухоручко и сможем подойти к игре в полной боевой готовности. Что касается меня, то в «Левом Берегу» я прогрессирую. Максимально настраиваюсь на каждую игру и стараюсь принести пользу команде.

По поводу матча с «Динамо» еще не общался с отцом, но конечно поговорим. Я с ним постоянно на связи и получаю важные советы. Важно, что все же смогли выиграть два матча и набрали шесть очков. Впереди нас ожидает ряд интересных матчей», – сказал Косовский.

Матч состоится в воскресенье, 29 сентября. Начало встречи в 18:00.

Сергей Косовский – сын известного игрока «Динамо» Виталия Косовского.