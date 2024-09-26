Украина. Премьер лига26 сентября 2024, 01:01 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Динамо
29 сентября в 18:00 состоится матч 8-го тура УПЛ
26 сентября 2024, 01:01 |
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В воскресенье, 29 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Коваленко Андрей из Полтавы.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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