В воскресенье, 29 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Коваленко Андрей из Полтавы.



Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV