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Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 01:01 |
85
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Динамо

29 сентября в 18:00 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 01:01 |
85
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Динамо
ФК Динамо

В воскресенье, 29 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Коваленко Андрей из Полтавы.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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