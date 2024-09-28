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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 12:07 |
275
1

Черноморец из-за травмы потерял голкипера

Вратарь из Африки может дебютировать в чемпионате УПЛ

28 сентября 2024, 12:07 |
275
1
Черноморец из-за травмы потерял голкипера
ФК Шахтер. Артур Рудько

В сегодняшнем матче с ЛНЗ, который состоится в рамках 8-го тура чемпионата УПЛ на условно домашней арене черкащан в Ковалевке, в составе одесского «Черноморца» не будет основного голкипера Артура Рудько.

Как стало известно Sport.ua, 32-летний футболист оказался на больничном из-за мышечного повреждения бедра.

В отсутствие опытного Рудько, за плечами которого выступления в киевском «Динамо», ужгородской «Говерле», греческом «Пафосе», харьковском «Металлисте», польском «Лехе» из Познани и донецком «Шахтере», тренерский штаб «моряков» сделает выбор в пользу Яна Вечного или нигерийца Чиджоке Аниагбосо. Не исключено, что сегодня любители футбола могут увидеть в «рамке» дебют представителя африканского футбола.

В нынешнем сезоне Артур Рудько имеет стопроцентный показатель как по количеству матчей за «Черноморец», так и по игровому времени. В каждом из семи поединков чемпионата он отыграл по 90+ минут, пропустив 8 мячей.

Напомним, что в субботу, 28 сентября, в 15:30 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Черноморец».

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Чиджоке Аниагбосо Артур Рудько Ян Вечный
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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alex belogubko
лучше бы БАБИЧ получил травму --толку от него НЕТ--сегодня сдаст игру ЛНЗ--уберите это ДНО
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