Черноморец из-за травмы потерял голкипера

В сегодняшнем матче с ЛНЗ, который состоится в рамках 8-го тура чемпионата УПЛ на условно домашней арене черкащан в Ковалевке, в составе одесского «Черноморца» не будет основного голкипера Артура Рудько.

Как стало известно Sport.ua, 32-летний футболист оказался на больничном из-за мышечного повреждения бедра.

В отсутствие опытного Рудько, за плечами которого выступления в киевском «Динамо», ужгородской «Говерле», греческом «Пафосе», харьковском «Металлисте», польском «Лехе» из Познани и донецком «Шахтере», тренерский штаб «моряков» сделает выбор в пользу Яна Вечного или нигерийца Чиджоке Аниагбосо. Не исключено, что сегодня любители футбола могут увидеть в «рамке» дебют представителя африканского футбола.

В нынешнем сезоне Артур Рудько имеет стопроцентный показатель как по количеству матчей за «Черноморец», так и по игровому времени. В каждом из семи поединков чемпионата он отыграл по 90+ минут, пропустив 8 мячей.

Напомним, что в субботу, 28 сентября, в 15:30 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Черноморец».