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  4. Шахтер повторил клубный антирекорд в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 11:31 |
605
1

Шахтер повторил клубный антирекорд в УПЛ

Донецкий клуб потерял 8 очков после первых 7-ми туров

28 сентября 2024, 11:31 |
605
1
Шахтер повторил клубный антирекорд в УПЛ
ФК Шахтер Донецк

27 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами «Верес» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что команда Марино Пушича суммарно потеряла в этом первенстве уже 8 очков (2 поражения и 1 ничья при 4 победах).

Интересно, что «горняки» повторили свой антирекорд по части неудачного старта в чемпионате Украины: только однажды, в сезоне-2020/21, «Шахтер» терял 8 очков после первых 7-ми туров (4 ничьих при 3 победах). В итоге чемпионом стало «Динамо» с отрывом в 11 очков.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер антирекорд
Владимир Клепач Источник: Динамо Киев от Шурика
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