Шахтер повторил клубный антирекорд в УПЛ
Донецкий клуб потерял 8 очков после первых 7-ми туров
27 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами «Верес» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 1:1.
Отметим, что команда Марино Пушича суммарно потеряла в этом первенстве уже 8 очков (2 поражения и 1 ничья при 4 победах).
Интересно, что «горняки» повторили свой антирекорд по части неудачного старта в чемпионате Украины: только однажды, в сезоне-2020/21, «Шахтер» терял 8 очков после первых 7-ми туров (4 ничьих при 3 победах). В итоге чемпионом стало «Динамо» с отрывом в 11 очков.
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