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  4. Это был не Боэли. Назван главный инициатор покупки Мудрика в Челси
Англия
28 сентября 2024, 09:45 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:00
2307
3

Это был не Боэли. Назван главный инициатор покупки Мудрика в Челси

Украинца очень хотел видеть в лондонской команде 48-летний Бехдад Эгбали

28 сентября 2024, 09:45 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:00
2307
3
Это был не Боэли. Назван главный инициатор покупки Мудрика в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик не теряет надежд стать важной фигурой в стане «синих».

Впрочем, пока наставник лондонцев Энцо Мареска доверяет Мудрику место на поле лишь во второстепенных поединках, а в СМИ все чаще пишут о возможном отъезде украинца из клуба в январское трансферное окно.

Как сообщается, приглашение Мудрика в «Челси» было вовсе не идеей Тодда Боэли, которого принято считать ключевым идеологом нынешних кадровых перемен в стане «синих». На покупке украинца настаивал другой совладелец «Челси» 48-летний американский бизнесмен иранского происхождения Бехдад Эгбали.

За Мудрика «Челси», напомним, заплатил «Шахтеру» 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов «синие» гарантировали «горнякам» при условии соблюдения ряда согласованных условий.

Ранее в СМИ писали, что взаимоотношения Боэли и Эгбали очень натянуты, и что каждый из совладельцев «Челси» хотел бы выкупить долю клуба у своего визави.

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Михаил Мудрик Челси Бехдад Эгбали Тодд Боэли трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: talkSPORT
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Тренер не випускае мудрика і Челсі почав вигравати
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DK1961
Спорт уа упорно продолжает сагу об этом полном ничтожестве
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