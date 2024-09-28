Это был не Боэли. Назван главный инициатор покупки Мудрика в Челси

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик не теряет надежд стать важной фигурой в стане «синих».

Впрочем, пока наставник лондонцев Энцо Мареска доверяет Мудрику место на поле лишь во второстепенных поединках, а в СМИ все чаще пишут о возможном отъезде украинца из клуба в январское трансферное окно.

Как сообщается, приглашение Мудрика в «Челси» было вовсе не идеей Тодда Боэли, которого принято считать ключевым идеологом нынешних кадровых перемен в стане «синих». На покупке украинца настаивал другой совладелец «Челси» 48-летний американский бизнесмен иранского происхождения Бехдад Эгбали.

За Мудрика «Челси», напомним, заплатил «Шахтеру» 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов «синие» гарантировали «горнякам» при условии соблюдения ряда согласованных условий.

Ранее в СМИ писали, что взаимоотношения Боэли и Эгбали очень натянуты, и что каждый из совладельцев «Челси» хотел бы выкупить долю клуба у своего визави.