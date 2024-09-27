Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венсан Компани: «Байер? Бавария всегда фаворит»
Германия
27 сентября 2024, 23:46 |
103
0

Венсан Компани: «Байер? Бавария всегда фаворит»

Тренер «Баварии» – о матче пятого тура Бундеслиги

27 сентября 2024, 23:46 |
103
0
Венсан Компани: «Байер? Бавария всегда фаворит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча пятого тура Бундеслиги против «Байера» (28 сентября, 19:30):

«Хорошо, что все с нетерпением ждут эту игру. Конечно, это будет важный матч против лучшей команды последних двенадцати месяцев. Мы с нетерпением ждем этого противостояния. Не всегда будет легко. Мы хотим сразиться с сильным соперником на «Альянц Арене». «Бавария» – всегда фаворит, мы хотим победить.

Я уже говорил ранее, что, когда я играл против лучшей «Баварии» в прошлом, у нас были хорошие игроки, но не было ощущения, что мы можем владеть мячом. «Бавария» всегда хочет быть как можно более доминирующей, настрой нашей команды всегда должен быть таким.

Если противнику удается помешать нам в этом, он заслуживает большого уважения. Ключевым моментом является то, что для нас это домашняя игра. Мы хотим показать все, на что способны».

По теме:
Ляп голкипера. Боруссия Д отыгралась с 0:2 против аутсайдера, забив 4 гола
Лотар МАТТЕУС: «При Тухеле игроки Баварии не чувствовали себя свободно»
Хаби АЛОНСО: «Выезд на Альянц Арену – самая трудная игра в Бундеслиге»
Венсан Компани Бавария Байер Бавария - Байер Бундеслига
Олег Дидух Источник: Bayern & Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Футбол | 27 сентября 2024, 00:25 1
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25

Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Футбол | 27 сентября 2024, 07:42 30
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется

Михаил Мудрик может покинуть «Челси»

Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Футбол | 27.09.2024, 20:21
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Футбол | 26.09.2024, 22:39
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
Футбол | 27.09.2024, 21:25
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
27.09.2024, 19:50 2
Футзал
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
26.09.2024, 18:49 16
Футбол
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
27.09.2024, 06:23 14
Футбол
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
26.09.2024, 09:44 5
Футбол
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
27.09.2024, 12:01
Бокс
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
27.09.2024, 03:41
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
26.09.2024, 04:41
Футбол
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем