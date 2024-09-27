Венсан Компани: «Байер? Бавария всегда фаворит»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча пятого тура Бундеслиги против «Байера» (28 сентября, 19:30):

«Хорошо, что все с нетерпением ждут эту игру. Конечно, это будет важный матч против лучшей команды последних двенадцати месяцев. Мы с нетерпением ждем этого противостояния. Не всегда будет легко. Мы хотим сразиться с сильным соперником на «Альянц Арене». «Бавария» – всегда фаворит, мы хотим победить.

Я уже говорил ранее, что, когда я играл против лучшей «Баварии» в прошлом, у нас были хорошие игроки, но не было ощущения, что мы можем владеть мячом. «Бавария» всегда хочет быть как можно более доминирующей, настрой нашей команды всегда должен быть таким.

Если противнику удается помешать нам в этом, он заслуживает большого уважения. Ключевым моментом является то, что для нас это домашняя игра. Мы хотим показать все, на что способны».