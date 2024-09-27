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  4. Вратарь Вереса: «Нам немного повезло в матче с Шахтером»
Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 23:30 |
151
0

Вратарь Вереса: «Нам немного повезло в матче с Шахтером»

Андрей Кожухарь – о ничьей с «Шахтером»

27 сентября 2024, 23:30 |
151
0
Вратарь Вереса: «Нам немного повезло в матче с Шахтером»
ФК Верес. Андрей Кожухарь

Голкипер «Вереса» Андрей Кожухарь поделился впечатлениями от матча восьмого тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (ничья 1:1):

«Эту ничью можно приравнивать к победе, потому что мы играли против чемпиона Украины. Очень сильная команда, квалифицированные игроки. Да, нам сегодня немного повезло, надо говорить честно, быть откровенными, но пацаны отдали просто максимум сегодня.

Установка на матч была очень проста: проявить свой максимум и показать мужество на поле. Я думаю, что сегодня мы это показали».

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Андрей Кожухарь Верес Ровно Шахтер Донецк Верес - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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