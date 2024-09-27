Вратарь Вереса: «Нам немного повезло в матче с Шахтером»

Голкипер «Вереса» Андрей Кожухарь поделился впечатлениями от матча восьмого тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (ничья 1:1):

«Эту ничью можно приравнивать к победе, потому что мы играли против чемпиона Украины. Очень сильная команда, квалифицированные игроки. Да, нам сегодня немного повезло, надо говорить честно, быть откровенными, но пацаны отдали просто максимум сегодня.

Установка на матч была очень проста: проявить свой максимум и показать мужество на поле. Я думаю, что сегодня мы это показали».