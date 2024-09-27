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Лига чемпионов
27 сентября 2024, 23:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 23:50
228
1

УЕФА наказал Барселону за расизм. Что случилось?

Каталонский клуб узнал вердикт футбольной организации

27 сентября 2024, 23:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 23:50
228
1
УЕФА наказал Барселону за расизм. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Монако – Барселона

Матч «Барселоны» против «Монако» в рамках первого тура Лиги чемпионов завершился поражением каталонцев со счетом 1:2. Как оказалось, потеря очков в престижном соревновании – это не конец плохих новостей для европейского гранда.

УЕФА наложил санкции на футбольный клуб «Барселона» за то, что несколько болельщиков проявили расистское поведение.

Во время матча на трибунах стадиона в Монако присутствовала группа болельщиков «Барселоны» с плакатом с лозунгом, считающимся расистским. По этой причине на каталонский клуб был наложен штраф в размере 10 000 евро и запрет на продажу билетов на следующий выездной матч Лиги чемпионов, который состоится 6 ноября против «Црвены Звезды».

Среди болельщиков «Барселоны», приехавших в Монако, можно было увидеть черный баннер со шрифтом, похожим на тот, который использовался немецкой нацистской партией в 1930-х годах и который фашистские группировки вывешивают до сих пор.

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Барселона Лига чемпионов УЕФА Монако расизм штрафы
Павло Павленко Источник: Sport.es
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TolsTIyELF
Продажним уроди питаються отьелить российский футбол, но корчат из себя ... Да пошли они на,,#й.
Вперед, Испания!
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