УЕФА наказал Барселону за расизм. Что случилось?
Каталонский клуб узнал вердикт футбольной организации
Матч «Барселоны» против «Монако» в рамках первого тура Лиги чемпионов завершился поражением каталонцев со счетом 1:2. Как оказалось, потеря очков в престижном соревновании – это не конец плохих новостей для европейского гранда.
УЕФА наложил санкции на футбольный клуб «Барселона» за то, что несколько болельщиков проявили расистское поведение.
Во время матча на трибунах стадиона в Монако присутствовала группа болельщиков «Барселоны» с плакатом с лозунгом, считающимся расистским. По этой причине на каталонский клуб был наложен штраф в размере 10 000 евро и запрет на продажу билетов на следующий выездной матч Лиги чемпионов, который состоится 6 ноября против «Црвены Звезды».
Среди болельщиков «Барселоны», приехавших в Монако, можно было увидеть черный баннер со шрифтом, похожим на тот, который использовался немецкой нацистской партией в 1930-х годах и который фашистские группировки вывешивают до сих пор.
✅ 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐈𝐄: UEFA ukarała FC Barcelonę za baner kibica podczas meczu z AS Monaco: 10 tysięcy euro kary grzywny oraz zakaz sprzedaży biletów swoim fanom na następny europejski mecz wyjazdowy. [@UEFA] pic.twitter.com/jLYjpHahOg— BarcaInfo (@_BarcaInfo) September 27, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем поразил ворота испанского коллектива на 32-й минуте в матче 1-го тура ЛЕ
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25
Вперед, Испания!