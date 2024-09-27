В Динамо сообщили примерные сроки восстановления Себальоса

В матче первого тура основного этапа Лиги Европы против римского «Лацио», состоявшегося 25 сентября в Гамбурге, повреждения получил колумбийский защитник киевского Динамо Брайан Себальос.

Он не смог продолжить игру и был заменен уже на 19-й минуте матча.

После тщательного обследования и проведения МРТ подтвердился предварительный диагноз – повреждение мышцы задней поверхности бедра. Ориентировочный срок его реабилитации – три недели.

Брайан Себальос перешел в «Динамо» с бразильской «Форталезы» в июне этого года, соглашение между клубом предусматривает полугодовую аренду с правом выкупа.