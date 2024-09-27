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Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 23:01 | Обновлено 27 сентября 2024, 23:03
94
0

В Динамо сообщили примерные сроки восстановления Себальоса

Центральный защитник выпал ориентировочно на 3 недели

27 сентября 2024, 23:01 | Обновлено 27 сентября 2024, 23:03
94
0
В Динамо сообщили примерные сроки восстановления Себальоса
ФК Динамо Киев. Брайан Себальос

В матче первого тура основного этапа Лиги Европы против римского «Лацио», состоявшегося 25 сентября в Гамбурге, повреждения получил колумбийский защитник киевского Динамо Брайан Себальос.

Он не смог продолжить игру и был заменен уже на 19-й минуте матча.

После тщательного обследования и проведения МРТ подтвердился предварительный диагноз – повреждение мышцы задней поверхности бедра. Ориентировочный срок его реабилитации – три недели.

Брайан Себальос перешел в «Динамо» с бразильской «Форталезы» в июне этого года, соглашение между клубом предусматривает полугодовую аренду с правом выкупа.

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Брайан Себальос Динамо Киев Лига Европы Лацио Динамо - Лацио травма травма бедра чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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