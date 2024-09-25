В среду, 25 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

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Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

На 20-й минуте повреждение получил новичок киевлян Брайан Себальос. Защитник не смог продолжить матч, на 20-й минуте вместо него вышел Кристиан Биловар.

ФОТО. Новичок Динамо получил травму и не смог продолжить матч ЛЕ с Лацио





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