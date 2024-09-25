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Лига Европы
25 сентября 2024, 22:29 | Обновлено 25 сентября 2024, 22:45
1896
2

ФОТО. Новичок Динамо получил травму и не смог продолжить матч ЛЕ с Лацио

Повреждение получил Брайан Себальос

25 сентября 2024, 22:29 | Обновлено 25 сентября 2024, 22:45
1896
2
ФОТО. Новичок Динамо получил травму и не смог продолжить матч ЛЕ с Лацио
ФК Динамо. Брайан Себальос

В среду, 25 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

На 20-й минуте повреждение получил новичок киевлян Брайан Себальос. Защитник не смог продолжить матч, на 20-й минуте вместо него вышел Кристиан Биловар.

ФОТО. Новичок Динамо получил травму и не смог продолжить матч ЛЕ с Лацио


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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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apepa
У Шовковского теперь железная отмазка есть почему фк суркис был разгромлен сегодня!
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