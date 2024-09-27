Жозе МОУРИНЬО: «Я завоевывал трофеи во всех клубах, кроме Тоттенхэма»
Тренер «Фенербахче» ответил на критику в своей адрес
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо ответил на вопрос журналистов о том, что на данный момент в игре «Фенербахче» не заметен «эффект Моуриньо»:
«Эффект Моуриньо» – это трофеи, кубки. Невозможно выиграть трофей в сентябре. В сентябре ни один трофей не разыгрывается. Как тут увидеть эффект?
Во всех клубах, в которых я был, я завоевывал трофеи. Кроме «Тоттенхэма» – я ушел за два дня до финала.
Но во всех остальных клубах «эффект Моуриньо» проявлялся в виде трофеев. Извините, но в сентябре нечего выигрывать».
Вчера «Фенербахче» стартовал в Лиге Европы с победы над «Сен-Жилуазом».
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