Стало известно, за какую сумму денег экс-игрок Юве и Ромы продался в москву
Миралем Пьянич в цска будет получать около 1 миллиона евро в год
26 сентября официально стало известно о том, что известный 34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич подписал контракт с московским цска на правах свободного агента.
Договор рассчитан на 1 год + также предусмотрена опция пролонгации.
Как сообщают росСМИ, зарплата Пьянича будет составлять около 1 миллиона евро в год. Кроме тог, в соглашении между сторонами прописаны бонусы за количество сыгранных матчей и трофеи вместе с командой.
В сезоне 2023/24 Миралем Пьянич провел 34 матча за Шарджу из ОАЭ, отметившись 11 голевыми передачами. За карьеру Пьянич успел поиграть за такие именитые клубы, как Барселона, Ювентус, Рома
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