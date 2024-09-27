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27 сентября 2024, 22:32 | Обновлено 27 сентября 2024, 22:40
371
2

Стало известно, за какую сумму денег экс-игрок Юве и Ромы продался в москву

Миралем Пьянич в цска будет получать около 1 миллиона евро в год

27 сентября 2024, 22:32 | Обновлено 27 сентября 2024, 22:40
371
2
Стало известно, за какую сумму денег экс-игрок Юве и Ромы продался в москву
Миралем Пьянич

26 сентября официально стало известно о том, что известный 34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич подписал контракт с московским цска на правах свободного агента.

Договор рассчитан на 1 год + также предусмотрена опция пролонгации.

Как сообщают росСМИ, зарплата Пьянича будет составлять около 1 миллиона евро в год. Кроме тог, в соглашении между сторонами прописаны бонусы за количество сыгранных матчей и трофеи вместе с командой.

В сезоне 2023/24 Миралем Пьянич провел 34 матча за Шарджу из ОАЭ, отметившись 11 голевыми передачами. За карьеру Пьянич успел поиграть за такие именитые клубы, как Барселона, Ювентус, Рома

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Миралем Пьянич ЦСКА Москва трансферы Барселона свободный агент зарплаты Ювентус Рома Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Yura Юрий
о, уже поменяли название темы. Спасибо, а то было похоже на заказ со стороны Реала))
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AndiM
Бл, його реально коні на коня посадили? Яке ж воно жалюгідне .
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0
Yura Юрий
почему "бывший игрок Барселоны", если он за нее и не играл (десяток матчей), а за Ювентус - 5 полных лет и 4 за Рому....
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0
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