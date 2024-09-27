Стало известно, за какую сумму денег экс-игрок Юве и Ромы продался в москву

26 сентября официально стало известно о том, что известный 34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич подписал контракт с московским цска на правах свободного агента.

Договор рассчитан на 1 год + также предусмотрена опция пролонгации.

Как сообщают росСМИ, зарплата Пьянича будет составлять около 1 миллиона евро в год. Кроме тог, в соглашении между сторонами прописаны бонусы за количество сыгранных матчей и трофеи вместе с командой.

В сезоне 2023/24 Миралем Пьянич провел 34 матча за Шарджу из ОАЭ, отметившись 11 голевыми передачами. За карьеру Пьянич успел поиграть за такие именитые клубы, как Барселона, Ювентус, Рома