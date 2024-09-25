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25 сентября 2024, 21:42 | Обновлено 25 сентября 2024, 21:44
3241
1

ФОТО. Надел тряпку и продался. Экс-игрок Барсы переходит в российский цска

Миралем Пьянич прибыл в москву

25 сентября 2024, 21:42 | Обновлено 25 сентября 2024, 21:44
3241
1
ФОТО. Надел тряпку и продался. Экс-игрок Барсы переходит в российский цска
Getty Images/Global Images Ukraine. Миралем Пьянич

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич станет игроком российского цска.

Пьянич в российский клуб перейдет в статусе свободного агента. Босниец уже прибыл в москву и одел шарф рашистского клуба.

Сезон 2023/24 Миралем Пьянич провел 34 матча за «Шарджу» из ОАЭ, отметившись 11 голевыми передачами. За карьеру Пьянич успел поиграть за такие именитые клубы, как «Барселона», «Ювентус», «Рома»

Пьянич продался за кровавые рубли, ведь в начале полномасштабного вторжения рф в Украину отказался играть против рашистов и выступил с публичным заявлением.

ФОТО. Надел тряпку. Экс-игрок Барсы переходит в российский цска

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Ivan Grumeza
чего сразу Барсу вспомнили? он там понты отыграл. вот за Юве лучше бы вспомнили
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