Боснийский полузащитник Миралем Пьянич станет игроком российского цска.

Пьянич в российский клуб перейдет в статусе свободного агента. Босниец уже прибыл в москву и одел шарф рашистского клуба.

Сезон 2023/24 Миралем Пьянич провел 34 матча за «Шарджу» из ОАЭ, отметившись 11 голевыми передачами. За карьеру Пьянич успел поиграть за такие именитые клубы, как «Барселона», «Ювентус», «Рома»

Пьянич продался за кровавые рубли, ведь в начале полномасштабного вторжения рф в Украину отказался играть против рашистов и выступил с публичным заявлением.

ФОТО. Надел тряпку. Экс-игрок Барсы переходит в российский цска