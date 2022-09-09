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  4. ПЬЯНИЧ: «У меня нет слов, играть матч в россии – это нехорошо»
Россия
09 сентября 2022, 21:47 | Обновлено 10 сентября 2022, 00:19
4315
4

ПЬЯНИЧ: «У меня нет слов, играть матч в россии – это нехорошо»

Хавбек сборной Боснии и Герцеговины – о планах по спаррингу национальной команды со сборной рф

09 сентября 2022, 21:47 | Обновлено 10 сентября 2022, 00:19
4315
4
ПЬЯНИЧ: «У меня нет слов, играть матч в россии – это нехорошо»
nfsbih.ba. Миралем Пьянич (справа)

32-летний Миралем Пьянич, защищающий на клубном уровне цвета клуба Аль-Шарджа из ОАЭ, раскритиковал решение Футбольного союза Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча со сборной рф.

«Я слышал о решении Ассоциации. Руководители знают мою позицию. Позвонили, спрашивали, что я думаю об игре. Я сказал, что думал, а потом был удивлен другим решением. Это неудачное решение!

У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. В Ассоциации знают мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо», — заявил Пьянич.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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zzg77
П'янич молодець! А сволота є скрізь, в нас теж багато гівнюків.
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+9
Иван Иванов
Шото боснийцы зрады навалили, один Пьянич шарит
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+6
Fantom301
Боснийцы пишут на англоязычных сайтах что президент федерации то ли серб, то ли бывший серб и болельщики как и команда это не поддерживают
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+5
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