Тренер Вереса объяснил, как команда сумела сыграть вничью с Шахтером

Шахтер в выездном матче чемпионата Украины потерял очки на поле Вереса – встреча завершилась со счетом 1:1. Игру прокомментировал наставник Олег Шандрук.

«Позитивное настроение. Играли против Шахтера, и я не буду лукавить, что результат позитивный. Могли даже рассчитывать на большее в контратаках. У одного Луана было два шанса во втором тайме. Мы терпели и заработали один пункт».

«Это позитив не в плане очков даже, а в плане настроения. В перерыве сделали три замены: двум юным игрокам не хватило сил, а Степанюку стало нехорошо, поднялась температура».

«Забил Клец, которого хочу поблагодарить. У него непростой период у нас в команде, много травм было. Еще отметил бы вратаря Кожухаря, он помог сыграть вничью», – сказал Шандрук.