Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Вереса объяснил, как команда сумела сыграть вничью с Шахтером
Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 20:52 | Обновлено 27 сентября 2024, 20:54
765
1

Тренер Вереса объяснил, как команда сумела сыграть вничью с Шахтером

Шандрук доволен игрой команды

27 сентября 2024, 20:52 | Обновлено 27 сентября 2024, 20:54
765
1
Тренер Вереса объяснил, как команда сумела сыграть вничью с Шахтером
ФК Верес. Олег Шандрук

Шахтер в выездном матче чемпионата Украины потерял очки на поле Вереса – встреча завершилась со счетом 1:1. Игру прокомментировал наставник Олег Шандрук.

«Позитивное настроение. Играли против Шахтера, и я не буду лукавить, что результат позитивный. Могли даже рассчитывать на большее в контратаках. У одного Луана было два шанса во втором тайме. Мы терпели и заработали один пункт».

«Это позитив не в плане очков даже, а в плане настроения. В перерыве сделали три замены: двум юным игрокам не хватило сил, а Степанюку стало нехорошо, поднялась температура».

«Забил Клец, которого хочу поблагодарить. У него непростой период у нас в команде, много травм было. Еще отметил бы вратаря Кожухаря, он помог сыграть вничью», – сказал Шандрук.

По теме:
Карпаты – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Недопустимо». Пушич рассказал, почему Шахтер потерял очки в матче УПЛ
ВИДЕО. Перекладина, сейв, контратака. Безумная концовка игры Шахтер – Верес
Олег Шандрук чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Футбол | 27 сентября 2024, 00:25 1
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25

«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
Футбол | 27 сентября 2024, 03:41 0
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол

26 сентября римляне сыграли вничью с Атлетик Бильбао (1:1) в 1-м туре Лиги Европы

Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.09.2024, 15:45
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Опубликован рейтинг худших судейских решений в истории футбола
Футбол | 27.09.2024, 20:49
Опубликован рейтинг худших судейских решений в истории футбола
Опубликован рейтинг худших судейских решений в истории футбола
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
Бокс | 27.09.2024, 10:30
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
ну всьо...
в наступному сезоні Вересу буде триндець,
бо знов Шахтьор переманить тренера...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
25.09.2024, 23:24 1
Футзал
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
26.09.2024, 18:49 16
Футбол
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
27.09.2024, 12:58 52
Футбол
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 5
Футбол
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
25.09.2024, 23:52 319
Футбол
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
25.09.2024, 21:46
Футбол
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
26.09.2024, 01:09 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем