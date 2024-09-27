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27 сентября 2024, 20:49 |
787
0

Опубликован рейтинг худших судейских решений в истории футбола

Топ-3 замкнула «Рука Бога» Диего Марадоне

27 сентября 2024, 20:49 |
787
0
Опубликован рейтинг худших судейских решений в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

Популярный ресурс FourFourTwo опубликовал свою версию рейтинга худших судейских решений в истории футбола. Первое место отдали ошибке Грэма Полла во время матча Хорватия – Австралия на ЧМ-2006, когда он удалил с поля Йосипа Шимунича лишь после третьей желтой карточки.

Топ-3 замкнул легендарный гол рукой Диего Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986 против Англии, который вошел в историю как «Рука Бога».

Топ-10 худших судейских решений в истории футбола:

1. Грэм Полл – три желтые карточки Йосипу Шимуничу, ЧМ-2006.

2. Дженни Сиказве – дал свисток сначала на 85-й, а затем на 90-й минуте в матче Кубка Африки Тунис — Мали.

3. Али Бин Нассер – гол рукой Диего Марадоны, ЧМ-1986.

4. Мартин Ханссон – засчитал гол после паса рукой Тьерри Анри в стыковом матче за выход на ЧМ-2010 против Ирландии.

5. Чарльз Корвер – не удалил вратаря Харальда Шумахера за грубую игру против Патрика Баттистона, ЧМ-1982.

6. Том-Хеннинг Эвребе – судейство в матче Челси — Барселона, полуфинал Лига чемпионов-2009.

7. Арбитр из Бразилии – гол болбоя в матче Сантакрузенсе — Атлетико Сорокаба.

8. Турецкий судья – засчитал гол в ворота Бешикташа рикошетом от него самого, 1986 год.

9. Марк Клаттенбург – засчитал гол Нани за Манчестер Юнайтед в ворота «Тоттенхэма» после того, как игрок упал в штрафной, требуя пенальти и схватив мяч руками.

10. Судейство эквадорского арбитра Байрона Морено в матче 1/8 финала ЧМ-2002 Италия – Южная Корея.

Ранее УЕФА признал судейскую ошибку с неназначенным пенальти в ворота Испании в четвертьфинале Евро-2024 против Германии за игру рукой Марка Кукурельи.

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FourFourTwo Диего Марадона судейство
Олег Дидух Источник: FourFourTwo
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