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Италия
27 сентября 2024, 20:28 |
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Клуб Малиновского проведет домашний матч при пустых трибунах

«Дженоа» наказана за поведение болельщиков

27 сентября 2024, 20:28 |
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Клуб Малиновского проведет домашний матч при пустых трибунах
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 сентября «Дженоа» Руслана Малиновского в шестом туре Серии А в Генуе примет «Ювентус». Матч начнется в 19:00 по Киеву.

«Дженоа» проведет матч при пустых трибунах. Клуб был наказан за беспорядки, которые учинили фанаты «Дженоа» в среду, 25 сентября до, во время и после дерби с «Сампдорией» в 1/16 финала Кубка Италии.

Матч завершился победой «Сампдории» 6:5 в серии пенальти после ничьи 1:1 в основное и дополнительное время. Между фанатами двух принципиальных соперников было несколько ожесточенных столкновений.

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Дженоа Серия A Ювентус Сампдория Кубок Италии по футболу
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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