Клуб Малиновского проведет домашний матч при пустых трибунах

В субботу, 28 сентября «Дженоа» Руслана Малиновского в шестом туре Серии А в Генуе примет «Ювентус». Матч начнется в 19:00 по Киеву.

«Дженоа» проведет матч при пустых трибунах. Клуб был наказан за беспорядки, которые учинили фанаты «Дженоа» в среду, 25 сентября до, во время и после дерби с «Сампдорией» в 1/16 финала Кубка Италии.

Матч завершился победой «Сампдории» 6:5 в серии пенальти после ничьи 1:1 в основное и дополнительное время. Между фанатами двух принципиальных соперников было несколько ожесточенных столкновений.