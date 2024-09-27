27 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.

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Коллективы играют на стадионе Авангард в Ровно. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

На 81-й минуте гол за хозяев оформил Дмитрий Клец. Хавбек отправил мяч в дальний угол ворот Дмитрия Ризныка. Голкипер горняков даже не прыгал.

Благодаря забитому мячу Клеца Верес сравнял счет – 1:1.

❗️ ВИДЕО. Ризнык даже не прыгал. Как Верес сравнял счет в матче с Шахтером