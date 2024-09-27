Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ризнык даже не прыгал. Как Верес сравнял счет в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 20:15 | Обновлено 27 сентября 2024, 20:16
3410
2

ВИДЕО. Ризнык даже не прыгал. Как Верес сравнял счет в матче с Шахтером

Дмитрий Клец поразил ворота горняков на 81-й минуте матча 8-го тура УПЛ 2024/25

27 сентября 2024, 20:15 | Обновлено 27 сентября 2024, 20:16
3410
2
ВИДЕО. Ризнык даже не прыгал. Как Верес сравнял счет в матче с Шахтером
ФК Верес. Дмитрий Клец

27 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Авангард в Ровно. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

На 81-й минуте гол за хозяев оформил Дмитрий Клец. Хавбек отправил мяч в дальний угол ворот Дмитрия Ризныка. Голкипер горняков даже не прыгал.

Благодаря забитому мячу Клеца Верес сравнял счет – 1:1.

❗️ ВИДЕО. Ризнык даже не прыгал. Как Верес сравнял счет в матче с Шахтером

По теме:
Карпаты – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Недопустимо». Пушич рассказал, почему Шахтер потерял очки в матче УПЛ
Тренер Вереса объяснил, как команда сумела сыграть вничью с Шахтером
Дмитрий Клёц Дмитрий Ризнык видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Верес - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27 сентября 2024, 15:45 36
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перед встречей в Лиге чемпионов горнякам важно сыграть в Ровно не хуже, чем с «Оболонью»

Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему рефери удалил игрока Динамо в матче ЛЕ
Футбол | 26 сентября 2024, 22:25 6
Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему рефери удалил игрока Динамо в матче ЛЕ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему рефери удалил игрока Динамо в матче ЛЕ

Ступар считает, что арбитр в ситуации с Брагару поступил правильно

Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Футбол | 27.09.2024, 06:23
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Футбол | 27.09.2024, 14:24
Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Боруссия Дортмунд – Бохум. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 27.09.2024, 20:44
Боруссия Дортмунд – Бохум. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия Дортмунд – Бохум. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
йопрст...  2 рази...
знов відео на лох-телеграмі!!! 
Ответить
+2
Saar
У Різника реакція , який мангуста🤣🤣(іронія). Все, йому ціна теж 200 лямів, як і бревнакову, ой судакову🤣🤣
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
26.09.2024, 04:23 10
Футбол
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
27.09.2024, 12:58 52
Футбол
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
25.09.2024, 23:24 1
Футзал
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
26.09.2024, 18:49 16
Футбол
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
25.09.2024, 17:16 38
Футзал
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
25.09.2024, 21:46
Футбол
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
27.09.2024, 10:30 3
Бокс
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
25.09.2024, 23:52 319
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем