ВИДЕО. Ризнык даже не прыгал. Как Верес сравнял счет в матче с Шахтером
Дмитрий Клец поразил ворота горняков на 81-й минуте матча 8-го тура УПЛ 2024/25
27 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.
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Коллективы играют на стадионе Авангард в Ровно. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.
На 81-й минуте гол за хозяев оформил Дмитрий Клец. Хавбек отправил мяч в дальний угол ворот Дмитрия Ризныка. Голкипер горняков даже не прыгал.
Благодаря забитому мячу Клеца Верес сравнял счет – 1:1.
❗️ ВИДЕО. Ризнык даже не прыгал. Как Верес сравнял счет в матче с Шахтером
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