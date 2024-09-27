27 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Авангард в Ровно. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

На 64-й минуте поединка Георгий Судаков вывел горняков вперед. Хавбек реализовал пенальти.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Максим Смиян сбил Дмитрия Крыськива у левого угла штрафной площади.

❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Судаков забил Вересу за Шахтер