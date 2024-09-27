ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Судаков забил Вересу за Шахтер
Георгий реализовал 11-метровый на 64-й минуте матча 8-го тура УПЛ
27 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.
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Коллективы играют на стадионе Авангард в Ровно. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.
На 64-й минуте поединка Георгий Судаков вывел горняков вперед. Хавбек реализовал пенальти.
Рефери назначил 11-метровый после того, как Максим Смиян сбил Дмитрия Крыськива у левого угла штрафной площади.
❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Судаков забил Вересу за Шахтер
⚽️ Георгій Судаков упевнено реалізував пенальті та вивів «Шахтар» уперед у Рівному! 🧡#ВересШахтар (0:1) #Shakhtar pic.twitter.com/AG6jNNvGzb— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 27, 2024
⚽️ ГОЛ! 0:1! Георгій Судаков відкриває рахунок! 🧡#ВересШахтар #Shakhtar pic.twitter.com/FLD6Vc2W03— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 27, 2024
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і подивіться за лівою ногою гірника,
яка ніби від удару захисника різко "плигнула" вправо.
тільки швидкість відео бажано 0,25 від оригіналу.
історія не змінюється, черговий кабінетний пеналь...
Відколи це???)