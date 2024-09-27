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  4. ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Судаков забил Вересу за Шахтер
Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 20:01 | Обновлено 27 сентября 2024, 20:02
2508
9

ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Судаков забил Вересу за Шахтер

Георгий реализовал 11-метровый на 64-й минуте матча 8-го тура УПЛ

27 сентября 2024, 20:01 | Обновлено 27 сентября 2024, 20:02
2508
9
ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Судаков забил Вересу за Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

27 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Авангард в Ровно. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

На 64-й минуте поединка Георгий Судаков вывел горняков вперед. Хавбек реализовал пенальти.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Максим Смиян сбил Дмитрия Крыськива у левого угла штрафной площади.

❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Судаков забил Вересу за Шахтер

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Максим Смиян Дмитрий Крыськив пенальти видео голов и обзор Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Верес - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Saar
Суддя тягне кротів!
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+4
Avaksi
Якийсь лівий пенальті
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+4
Burevestnik
знайдіть відео з других ракурсів, особливо із-за воріт,
і подивіться за лівою ногою гірника,
яка ніби від удару захисника різко "плигнула" вправо. 
тільки швидкість відео бажано 0,25 від оригіналу.
 історія не змінюється, черговий кабінетний пеналь...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
IGORMUZA
вболівальники на стадіоні супер
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+3
Harun Bakircioğlu
Как в мультике - просто так! Вот поэтому я наш чемп давно не смотрю
Ответить
+2
samird
Смішний пенальті.
Ответить
+1
DaVinci
Коли судді перестануть допомагати кротам, вони теж знімуться з чемпіонату)
Ответить
+1
DaVinci
Мудаков навчився пенальті бити?)
Відколи це???)
Ответить
+1
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