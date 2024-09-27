Максим ШАЦКИХ: «Приятного мало, но игроки Динамо старались. Это уровень»

Известный в прошлом форвард «Динамо» Максим Шацких прокомментировал поражение киевлян 0:3 в матче Лиги Европы против «Лацио».

«Понятно, что 0:3 – мало приятного. Думаю, что «Лацио» просто немного крепче, немного быстрее. Те проблемы, о которых говорил главный тренер «Динамо» – такие ошибки на таком уровне не прощаются. Очевидно, он знает свои проблемы. Денис Попов вылетел, новый защитник Брайан Себальос вылетел по ходу первого тайма... Пришлось вносить определенные коррективы. Что касается игры, то подходы были, моменты были. Старались атаковать, старались контролировать, но первый гол немного пошатнул, а потом два мяча убили морально, я думаю».

«Просто Лацио был в этот день сильнее – и все. Понятно, что игра и результат состоят из ошибок. Если бы не допустили этих ошибок, может быть, игра сложилась бы по-другому. Но повторюсь, что «Лацио» был просто сильнее во всех компонентах».

«Сложно по такой игре кого-то выделять. Все ребята старались. Я думаю, что они сделали максимум того, что они могут сейчас в игре такого уровня. Видно было, что они трудились, старались, бились, но, к сожалению, не всегда все удается и не всегда игра идет так, как нам этого хотелось бы. С «Лацио» сложилось так. Ничего страшного, это первая игра. Еще много игр, поэтому нужно делать выводы, анализировать и двигаться дальше», – сказал Шацких.