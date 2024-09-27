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  4. Стародубцева прокомментировала выход в третий круг на турнире в Пекине
WTA
27 сентября 2024, 18:15 |
410
0

Стародубцева прокомментировала выход в третий круг на турнире в Пекине

Юлия имела четкий план на матч против Катерины Синяковой

27 сентября 2024, 18:15 |
410
0
Стародубцева прокомментировала выход в третий круг на турнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала победу над Катериной Синяковой (6:2, 6:2) и выход в 3-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

– Если сравнивать с нашим поединком в Берлине, то сегодня все летело в правильную сторону (смеется). Сегодня я строила розыгрыш больше через ее правую руку. В Берлине, я больше переводила ей под лево, чем в этот раз. Думаю, этот план сегодня хорошо сработал и помог мне. Были ли советы от Леси Цуренко по матчу? Играть все под право (смеется). И мой тренер также подтвердил это на сто процентов.

В целом поединок не был легким, несмотря на счет. На 3-2 во втором сете у нас был такой затяжной гейм, что если бы я его проиграла, то еще неизвестно, в какую сторону пошел бы матч. Она немного негативно реагировала на свои ошибки, что конечно ей не помогало.

Что касается Элины Аванесян в третьем круге, то я ни разу не видела, как она играет, но я видела, что у нее хорошие результаты в этом году. Так что посмотрим.

В Пекине обыкновенный хардовый корт, не сильно быстрый, не сильно медленный. Ничего необычного, мне нравится. Думаю чем-то похож на Australian Open. Если говорить о погоде, то когда я только приехала, то было очень влажно и очень жарко, потом прошел дождь и на этой неделе такая идеальная температура для игры в теннис, примерно 24 градуса. Не сильно ветрено, погода просто отличная, – сказала теннисистка.

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WTA Пекин Катерина Синякова Юлия Стародубцева
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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