Матч Верес – Шахтер перенесен. Известно новое время начала встречи

27 сентября состоится матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер. Поединок пройдет на стадионе Авангард в Ровно.

В 17:10 по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за террористов из россии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Спустя 20 минут – отбой воздушной тревоги. Как сообщают пресс-службы команды, старт встречи был перенесен на 20 минут. Поединок начнется в 18:20 по Киеву.

Сейчас горняки занимают 4-е место с 12 очками. У Верес 14-я позиция и 5 пунктов.