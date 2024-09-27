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Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 17:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 17:53
1711
0

Матч Верес – Шахтер перенесен. Известно новое время начала встречи

Из-за воздушной тревоги поединок 8-го тура УПЛ начнется на 20 минут позже

27 сентября 2024, 17:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 17:53
1711
0
Матч Верес – Шахтер перенесен. Известно новое время начала встречи
ФК Шахтер Донецк

27 сентября состоится матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер. Поединок пройдет на стадионе Авангард в Ровно.

В 17:10 по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за террористов из россии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Спустя 20 минут – отбой воздушной тревоги. Как сообщают пресс-службы команды, старт встречи был перенесен на 20 минут. Поединок начнется в 18:20 по Киеву.

Сейчас горняки занимают 4-е место с 12 очками. У Верес 14-я позиция и 5 пунктов.

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Верес Ровно Шахтер Донецк Верес - Шахтер воздушная тревога Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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