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Премьер-лига
Верес
27.09.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 11:11 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:14
14
0

Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 сентября в 18:00 видеотрансляцию матча 8-го тура УПЛ

23 сентября 2024, 11:11 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:14
14
0
Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 27 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Шахтер» Донецк.

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Верес - Шахтер Верес Ровно
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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