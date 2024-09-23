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Украина. Премьер лига23 сентября 2024, 11:11 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:14
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Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 сентября в 18:00 видеотрансляцию матча 8-го тура УПЛ
23 сентября 2024, 11:11 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:14
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В пятницу, 27 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Шахтер» Донецк.
Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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