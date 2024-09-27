Как украинец продлил контракт с Хайдком. Гаттузо лично был заинтересован

Как стало известно Sport.ua, 19-летний голкипер Давид Фесюк подписал свой первый профессиональный контракт с «Хайдуком». Новое соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления. Предыдущее соглашение завершалось в конце календарного года. Несмотря на наличие звездного вратаря Ловро Калинича, именно Фесюк получил футболку с первым номером.

По нашей информации, ранее голкипер не хотел продолжать сотрудничество, поэтому не имел стабильной игровой практики. К вратарю имели интерес клубы из Англии, Италии и Испании.

Давид понравился главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо. Итальянскому тренеру импонируют скоростные качества и умение играть ногами Фесюка. Гаттузо видит в украинце возможность стать основным вратарем первой команды. Поэтому Фесюк будет постоянно тренироваться с первой командой.

Давид Фесюк является уроженцем города Дубно. Воспитывался в системе словацких клубов Академия Хамшика и «Слован» Братислава. Вызывался в юношеские сборные Украины.