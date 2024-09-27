WTA27 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:00
368
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Чжан Шуай установила новый рекорд на турнире в Пекине
Китайская теннисистка стала самой низкорейтинговой теннисисткой, победившей игрока из топ-10
27 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:00
368
0
Китайская теннисистка Чжан Шуай сенсационно пробилась в третий раунд хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай), обыграв во втором круге 8-ю ракетку мира Эмму Наварро – 6:4, 6:2.
Таким образом, китаянка, занимающая 595-е место в мировом рейтинге, стала самой низкорейтинговой теннисисткой, победившей игрока из топ-10 на Открытом чемпионате Китая с момента основания турнира в 2004 году.
Ранее Чжан в столице Китая прервала рекордную серию из 24 поражений подряд.
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