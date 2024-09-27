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  4. Чжан Шуай установила новый рекорд на турнире в Пекине
WTA
27 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:00
368
0

Чжан Шуай установила новый рекорд на турнире в Пекине

Китайская теннисистка стала самой низкорейтинговой теннисисткой, победившей игрока из топ-10

27 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:00
368
0
Чжан Шуай установила новый рекорд на турнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай

Китайская теннисистка Чжан Шуай сенсационно пробилась в третий раунд хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай), обыграв во втором круге 8-ю ракетку мира Эмму Наварро – 6:4, 6:2.

Таким образом, китаянка, занимающая 595-е место в мировом рейтинге, стала самой низкорейтинговой теннисисткой, победившей игрока из топ-10 на Открытом чемпионате Китая с момента основания турнира в 2004 году.

Ранее Чжан в столице Китая прервала рекордную серию из 24 поражений подряд.

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WTA Пекин Чжан Шуай Эмма Наварро
Владимир Клепач Источник: Opta
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