ВИДЕО. Осака остановила Путинцеву в Пекине и вышла на обидчицу Костюк

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№73 WTA) продолжила победные выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде японка в трех сетах с камбэком одолела Юлию Путинцеву из Казахстана (№32 WTA).

Пекин. Второй круг

Наоми Осака (Япония) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 6:4, 6:2

Это была шестая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Осака в следующем раунде сразится против американки украинского происхождения Кэти Волынец (№60 WTA), которая остановила Марту Костюк (№18 WTA).

Японка прервала 22-матчевую серию поражений после проигрыша первого сета на уровне WTA, включая Олимпийские игры и командные соревнования. Последний раз она побеждала после проигранного стартового сета в матче против Белинды Бенчич в полуфинале в Майами в 2022 году.

Отметим, что Наоми выигрывала турнир в Пекине в 2019 году.