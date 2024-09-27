ВИДЕО. Осака остановила Путинцеву в Пекине и вышла на обидчицу Костюк
Японская теннисистка оформила камбэк во втором раунде
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№73 WTA) продолжила победные выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
Во втором раунде японка в трех сетах с камбэком одолела Юлию Путинцеву из Казахстана (№32 WTA).
Пекин. Второй круг
Наоми Осака (Япония) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 6:4, 6:2
Это была шестая встреча теннисисток, счет сравнялся.
Осака в следующем раунде сразится против американки украинского происхождения Кэти Волынец (№60 WTA), которая остановила Марту Костюк (№18 WTA).
Японка прервала 22-матчевую серию поражений после проигрыша первого сета на уровне WTA, включая Олимпийские игры и командные соревнования. Последний раз она побеждала после проигранного стартового сета в матче против Белинды Бенчич в полуфинале в Майами в 2022 году.
Отметим, что Наоми выигрывала турнир в Пекине в 2019 году.
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