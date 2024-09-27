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  4. ВИДЕО. Осака остановила Путинцеву в Пекине и вышла на обидчицу Костюк
WTA
27 сентября 2024, 14:52 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:05
286
0

ВИДЕО. Осака остановила Путинцеву в Пекине и вышла на обидчицу Костюк

Японская теннисистка оформила камбэк во втором раунде

27 сентября 2024, 14:52 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:05
286
0
ВИДЕО. Осака остановила Путинцеву в Пекине и вышла на обидчицу Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№73 WTA) продолжила победные выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде японка в трех сетах с камбэком одолела Юлию Путинцеву из Казахстана (№32 WTA).

Пекин. Второй круг
Наоми Осака (Япония) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 6:4, 6:2

Это была шестая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Осака в следующем раунде сразится против американки украинского происхождения Кэти Волынец (№60 WTA), которая остановила Марту Костюк (№18 WTA).

Японка прервала 22-матчевую серию поражений после проигрыша первого сета на уровне WTA, включая Олимпийские игры и командные соревнования. Последний раз она побеждала после проигранного стартового сета в матче против Белинды Бенчич в полуфинале в Майами в 2022 году.

Отметим, что Наоми выигрывала турнир в Пекине в 2019 году.

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Наоми Осака Юлия Путинцева WTA Пекин
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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