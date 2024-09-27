Экс-игрок Динамо рассказал, чем плох Шапаренко для нынешнего Динамо

Бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус в эксклюзивном комментарии Sport.ua к итогам матча команды с «Лацио» (0:3) в Лиге Европы высказал мнение о действиях полузащитника Николая Шапаренко.

– Как вы оцениваете игру в матче с «Лацио» старожилов команды – Андрея Ярмоленко и Николая Шапаренко?

– Что касается Ярмоленко, то то, на что у него хватает сил, он и делает. Но в современном футболе этого уже мало. А Шапаренко я на поле вообще не видел. Что такое класс полузащитника? Игрок этого амплуа должен одинаково сильно играть как в обороне, так и в атаке. Если Шапаренко в игре вперед еще что-то делает, то сзади человека просто нет.

– А есть такие в нынешнем составе «Динамо», кто одинаково продуктивно играет как на оборону, так и на атаку?

– Да, киевское «Динамо» усилилось Пихаленком. Но лично мне хотелось бы, чтобы он не только эффективно играл вперед, но и мог с пользой действовать сзади, вырывая мячи у соперника и начиная атаку. Но если говорить об этой игре, то и отметить в ней некого, - признался Хлус.