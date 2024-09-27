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  4. Экс-игрок Динамо рассказал, чем плох Шапаренко для нынешнего Динамо
Лига Европы
27 сентября 2024, 13:57 |
1821
5

Экс-игрок Динамо рассказал, чем плох Шапаренко для нынешнего Динамо

Виктор Хлус – о полузащитнике киевлян

27 сентября 2024, 13:57 |
1821
5
Экс-игрок Динамо рассказал, чем плох Шапаренко для нынешнего Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус в эксклюзивном комментарии Sport.ua к итогам матча команды с «Лацио» (0:3) в Лиге Европы высказал мнение о действиях полузащитника Николая Шапаренко.

– Как вы оцениваете игру в матче с «Лацио» старожилов команды – Андрея Ярмоленко и Николая Шапаренко?

– Что касается Ярмоленко, то то, на что у него хватает сил, он и делает. Но в современном футболе этого уже мало. А Шапаренко я на поле вообще не видел. Что такое класс полузащитника? Игрок этого амплуа должен одинаково сильно играть как в обороне, так и в атаке. Если Шапаренко в игре вперед еще что-то делает, то сзади человека просто нет.

– А есть такие в нынешнем составе «Динамо», кто одинаково продуктивно играет как на оборону, так и на атаку?

– Да, киевское «Динамо» усилилось Пихаленком. Но лично мне хотелось бы, чтобы он не только эффективно играл вперед, но и мог с пользой действовать сзади, вырывая мячи у соперника и начиная атаку. Но если говорить об этой игре, то и отметить в ней некого, - признался Хлус.

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Виктор Хлус Николай Шапаренко Александр Пихаленок Динамо Киев Динамо - Лацио Лига Европы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 5
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Спірт юа ху лі ви доєбалися до Шапаренка??!!
Він вам в борщ насрав???????
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0
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TarasTaras94
Та навпаки він без м'яча багато як для АПЗ відпрацьовує, але його не треба обороною  навантажувати  аж занадто бо тоді не встигає ні вперед, ні назад. Що і було з Лаціо 
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0
MaximusOne
Бо Шапаренко як і Судаков це десятки, а їх вперто ставлять грати "box-to-box".
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-1
дыряво с пердя🤣
Шляпаренко
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-4
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