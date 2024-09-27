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Лига Европы
27 сентября 2024, 13:39 | Обновлено 27 сентября 2024, 13:46
522
2

Виктор ХЛУС: «Защитникам Динамо не хватает скорости и мышления»

По мнению бывшего игрока киевлян, также некого отметить в средней линии

27 сентября 2024, 13:39 | Обновлено 27 сентября 2024, 13:46
522
2
Виктор ХЛУС: «Защитникам Динамо не хватает скорости и мышления»
Getty Images/Global Images Ukraine

В течение последних суток в футбольных кругах Украины ведется немало разговоров о поражении киевского «Динамо» в стартовом поединке группового этапа Лиги Европы от представителя Италии – римского «Лацио». На условно домашней арене в немецком Гамбурге подопечные Александра Шовковского уступили сопернику с Апеннин с крупным счетом 0:3.

О своих впечатлениях от игры Sport.ua рассказал экс-нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус.

– Что тут комментировать... В футболе все решает класс, – считает он. – Мы увидели, что «Лацио» имеет очень классных и мощных нападающих. Они как нож сквозь масло на скорости прорезали наших ребят. У «Динамо» настрой был отличным, но вот именно класса мало. Да, мы умеем хорошо держать мяч, но в современном футболе – это не главное. Быстрый гол, как и два результативных удара ближе к концовке первого тайма говорят о том, что у «Лацио» очень сильные и быстрые игроки линии атаки.

– Очень много нареканий пришлось услышать об игре динамовцев в обороне. Что в этом звене вам прежде всего кажется не так?

– Мне кажется, что нашим защитникам не хватает мастерства. Футболисты и сами говорят, что УПЛ – это уровень, на котором, по их мнению, они играют прекрасно. А на другой уровень, как показали матчи с «Зальцбургом» и этим же «Лацио», они пока не вышли. Оно и неудивительно: против таких нападающих, которые были у римского клуба, так играть недопустимо. У наших защитников не то что скорости не хватает – им игрового мышления не хватает!

– Если речь зашла об защитниках, то было бы интересно узнать ваше мнение относительно новичка «Динамо» колумбийца Брайана Себальоса?

– К сожалению, он на 15-й минуте получил травму и теперь ему предстоит лечение и восстановление. Если в чемпионате Украины его уровень не вызывает нареканий, то в Лиге Европы дела выглядят иначе. К таким серьезным соревнованиям нужно быть готовым.

– Как вы оцениваете игру в матче с «Лацио» старожилов команды - Андрея Ярмоленко и Николая Шапаренко?

– Что касается Ярмоленко, то то, на что у него хватает сил, он и делает. Но в современном футболе этого уже мало. А Шапаренко я на поле вообще не видел. Что такое класс полузащитника? Игрок этого амплуа должен одинаково сильно играть как в обороне, так и в атаке. Если Шапаренко в игре вперед еще что-то делает, то сзади человека просто нет.

– А есть такие в нынешнем составе «Динамо», кто одинаково продуктивно играет как на оборону, так и на атаку?

– Да, киевское «Динамо» усилилось Пихаленком. Но лично мне хотелось бы, чтобы он не только эффективно играл вперед, но и мог с пользой действовать сзади, вырывая мячи у соперника и начиная атаку. Но если говорить об этой игре, то и отметить в ней некого.

Ранее экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар объяснил, почему рефери удалил игрока «Динамо» в матче ЛЕ.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Толян
Хлус до Герреро: Це тебе я виміняв у Гелера на банку зеленки? Вітаю нігер, ти в моїй команді!
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antt
Там вже в другому таймі Михавко просто на фланзі зловив італійця руками (обійшлося жовтою), щоб він його не обійшов хоча момент не був настільки 100%-ий і давно три нуль.
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