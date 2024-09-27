Экс-игрок Металлиста 1925 назвал причины падения команды при Скрипнике

Бывший полузащитник «Металлиста 1925» Никита Безуглый поделился мнением о том, что не удалось команде в предыдущем сезоне 2023/2024, по итогам которого она не смогла сохранить место в Украинской Премьер-лиге и понизилась в Первую лигу.

– Последние полгода получились для Металлиста 1925 неудачными. Под руководством Скрипника команда сначала вылетела из УПЛ, а затем потеряла шанс вернуться в элиту через Турнир четырех. В чем вы видите причину?

– Очень тяжело сказать. Это было крутое пике. Полное фиаско. Я думал над этим. Возможно, не приспособились к специфической тактике. Много играли ромбом. Где-то эта тактика рискованная.

Со всем тем здесь не только в тактике проблема. Если бы мы проиграли три-четыре матча, то это одно, а у нас было около десяти поражений. Поэтому кто-то один не виноват точно. Виноваты все: футболисты, тренеры, директора, администраторы, массажисты, врачи... Каждый может на себя что-то взять.

– Как вообще коллектив принял Скрипника?

– Ожидания были очень большие. Он добивался успехов с Зарей, с Ворсклой в конце позапрошлого чемпионата вырвал еврокубковое место. Однако в Металлисте 1925 результата не было. Все получилось смазанно. Это был не очень хороший период. Когда ты много проигрываешь, то ничего хорошего ожидать не приходится.

– Команда до конца поняла требования нового наставника?

– Ну, даже не знаю. На разных позициях надо было достаточно много бегать. Да, возможно, некоторые игроки не очень привыкли к этому. Требовалось время для адаптации. Мне кажется, что с каждым матчем ситуация улучшалась, но чего-то не хватало.

Стоит сказать, что сколько ни играй на сборах, а чемпионат - это совсем другое. Там все наказывается намного быстрее. У соперников больше мотивации, и они могут отходить от своей тактики. На сборах некоторые команды играли в пасик, а в чемпионате потом делали ставку на единоборства, первый мяч, подборы и агрессивную игру.

Возможно, нам не хватало агрессии в действиях впереди. Нам об этом и до Скрипника говорили. Мы контролировали мяч, но, доходя до ворот, не били, не атаковали штрафную площадку. Начинались пасы назад аж к вратарю и все такое. Скрипник пытался это исправить, но, как вы видите, тоже не получилось.

– Скрипник по ходу сезона менял позиции на поле многим игрокам. Насколько футболистам было комфортно и не влияло ли это негативно на результат?

– Я со всеми, честно говоря, на эту тему не общался. Лично я старался адаптироваться. Мое основное амплуа – центральный защитник. Там я чувствую себя лучше всего. На флангах обороны есть свои нюансы, но, если нужно команде, также могу закрыть эти позиции. В период своих выступлений за Металлист 1925 я вообще сыграл на всех четырех позициях в защите.

В тактике Скрипника нет вингеров. Поэтому, если вингера переводят ближе к центру, там у него будет меньше времени на принятие решений. Может, кому-то и было не очень удобно. Однако это мои личные размышления. Повторюсь, я ни у кого об этом не спрашивал.

– Между новичками, которые пришли со Скрипником, и старожилами команды не было напряжения?

– Может и было, не знаю. Когда в команду пришли именитые игроки, то от них, как и от Скрипника, многого ждали. Как показывает опыт, далеко не факт, что статусные футболисты будут играть на другом уровне. Разница в мастерстве может быть не очень заметной, - пояснил Никита Безуглый, который сейчас играет в составе «Буковины».