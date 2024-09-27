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  4. Сыграет с Элиной. Стародубцева узнала новую соперницу на турнире в Пекине
WTA
27 сентября 2024, 13:02 | Обновлено 27 сентября 2024, 14:11
1212
3

Сыграет с Элиной. Стародубцева узнала новую соперницу на турнире в Пекине

Юлия померяется силами с Аванесян в 1/16 финала китайского «тысячника»

27 сентября 2024, 13:02 | Обновлено 27 сентября 2024, 14:11
1212
3
Сыграет с Элиной. Стародубцева узнала новую соперницу на турнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Аванесян

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) после уверенной победы над Катериной Синяковой (№ 37 WTA) из Чехии во втором круге супертурнира серии WTA 1000 в Пекине узнала свою следующую соперницу.

Путевку в 1/8 финала соревнований украинка разыграет во встрече с Элиной Аванесян (№47 WTA), которая представляет Армению, а до недавнего времени выступала под флагом рф.

22-летняя уроженка россии в 1/32 финала выиграла в трех сетах у 33-й сеяной американки Кэролайн Доулхайд (№98 WTA).

WTA 1000 Пекин. 1/32 финала

Кэролайн Доулхайд (США, 33) – Элина Аванесян (Армения) – 3:6, 7:5, 2:6

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Юлия Стародубцева WTA Пекин Элина Аванесян Кэролайн Доулхайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 3
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Fdail
Там Лейла вибула й майже не відлетіла Калінская(видно,що в не найкращій формі). По-троху сітка Юлі розчищається ,але на Вімі вже так було. Треба спочатку перемагати саме Аванесян.
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0
C.Пеклов
Сподіваюся Юля проаналізує гру суперниці й розробить план на гру.Юлечка зараз  наш світлий промінь!
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0
T-800
Передача эстафеты глобального лидерства?
не такого мы ожидали от карьер Костюк, Ястремской ... Снигур!
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0
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