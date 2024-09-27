Сыграет с Элиной. Стародубцева узнала новую соперницу на турнире в Пекине
Юлия померяется силами с Аванесян в 1/16 финала китайского «тысячника»
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) после уверенной победы над Катериной Синяковой (№ 37 WTA) из Чехии во втором круге супертурнира серии WTA 1000 в Пекине узнала свою следующую соперницу.
Путевку в 1/8 финала соревнований украинка разыграет во встрече с Элиной Аванесян (№47 WTA), которая представляет Армению, а до недавнего времени выступала под флагом рф.
22-летняя уроженка россии в 1/32 финала выиграла в трех сетах у 33-й сеяной американки Кэролайн Доулхайд (№98 WTA).
WTA 1000 Пекин. 1/32 финала
Кэролайн Доулхайд (США, 33) – Элина Аванесян (Армения) – 3:6, 7:5, 2:6
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