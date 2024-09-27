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WTA
27 сентября 2024, 11:52 |
618
1

Украинка в Пекине одержала саму высокорейтинговую победу в карьере

Юлия Стародубцева в 1/32 финала соревнований WTA 1000 одолела Катерину Синякову

27 сентября 2024, 11:52 |
618
1
Украинка в Пекине одержала саму высокорейтинговую победу в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

27 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в 2-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/32 финала украинка в двух сетах разгромила 37-ю ракетку мира Катерину Синякову (Чехия) за 1 час и 39 минут со счетом 6:2, 6:2.

Стародубцева добыла самую высокорейтинговую победу в карьере. Ранее ее лучшим результатом была виктория над Диан Парри в 1/8 финала турнира WTA 250 в Монастире. Представительница Франции тогда занимала 55-ю позицию в рейтинге WTA.

Юлия впервые в карьере выступает на тысячнике. В 3-м раунде престижных соревнований она сыграет против победительницы противостояния Кэролайн Доулхайд – Элина Аванесян.

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Юлия Стародубцева Катерина Синякова WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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roman75zpr
Ого! Респект Юли!
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