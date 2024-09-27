Украинка в Пекине одержала саму высокорейтинговую победу в карьере

27 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) пробилась в 2-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/32 финала украинка в двух сетах разгромила 37-ю ракетку мира Катерину Синякову (Чехия) за 1 час и 39 минут со счетом 6:2, 6:2.

Стародубцева добыла самую высокорейтинговую победу в карьере. Ранее ее лучшим результатом была виктория над Диан Парри в 1/8 финала турнира WTA 250 в Монастире. Представительница Франции тогда занимала 55-ю позицию в рейтинге WTA.

Юлия впервые в карьере выступает на тысячнике. В 3-м раунде престижных соревнований она сыграет против победительницы противостояния Кэролайн Доулхайд – Элина Аванесян.