«Принц снова на коне». Де Росси отреагировал на переход Пьянича в цска
Бывший главный тренер «Ромы» оставил комментарий под презентацией боснийца
В четверг, 26 сентября 2024 года, московский «цска» официально объявил о подписании боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Переход 34-летнего футболиста в клуб из страны-террориста состоялся на правах свободного агента.
«цска» в своих социальных сетях опубликовал видео-презентацию игрока, в котором Миралем едет на белом коне. Публикацию в Instagram прокомментировал бывший главный тренер римской «Ромы» Даниэле Де Росси:
«Принц снова на белом коне...».
Стоит отметить, что Де Росси играл вместе с Миралемом Пьяничем на протяжении 5 сезонов. С 2011 по 2016 год они вместе защищали цвета «Ромы».
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