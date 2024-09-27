Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Принц снова на коне». Де Росси отреагировал на переход Пьянича в цска
Италия
27 сентября 2024, 10:49 |
1724
2

«Принц снова на коне». Де Росси отреагировал на переход Пьянича в цска

Бывший главный тренер «Ромы» оставил комментарий под презентацией боснийца

27 сентября 2024, 10:49 |
1724
2
«Принц снова на коне». Де Росси отреагировал на переход Пьянича в цска
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

В четверг, 26 сентября 2024 года, московский «цска» официально объявил о подписании боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

Переход 34-летнего футболиста в клуб из страны-террориста состоялся на правах свободного агента.

«цска» в своих социальных сетях опубликовал видео-презентацию игрока, в котором Миралем едет на белом коне. Публикацию в Instagram прокомментировал бывший главный тренер римской «Ромы» Даниэле Де Росси:

«Принц снова на белом коне...».

Стоит отметить, что Де Росси играл вместе с Миралемом Пьяничем на протяжении 5 сезонов. С 2011 по 2016 год они вместе защищали цвета «Ромы».

По теме:
В Италии оценили действия и гол Довбика в матче против Атлетика в ЛЕ
В УЕФА оценили ничью Ромы с Атлетиком, отметив гол Довбика
«Не намерен останавливаться». В Италии оценили матч Довбика в Лиге Европы
трансферы чемпионат россии по футболу Миралем Пьянич ЦСКА Москва свободный агент Даниэле Де Росси Рома Рим
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Футбол | 27 сентября 2024, 07:42 26
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется

Михаил Мудрик может покинуть «Челси»

Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Футбол | 27 сентября 2024, 00:25 1
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25

ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Футбол | 26.09.2024, 22:39
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Довбик забил за Рому, Португалия вылетела из ЧМ, Йовичевич нашел работу
Футбол | 27.09.2024, 10:23
Довбик забил за Рому, Португалия вылетела из ЧМ, Йовичевич нашел работу
Довбик забил за Рому, Португалия вылетела из ЧМ, Йовичевич нашел работу
ФОТО. Матвиенко получил награду лучшему игроку Шахтера в августе
Футбол | 27.09.2024, 08:49
ФОТО. Матвиенко получил награду лучшему игроку Шахтера в августе
ФОТО. Матвиенко получил награду лучшему игроку Шахтера в августе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Де Россі вивчив українську? ^^ ))
Ответить
0
protasov_lyopu_dadaj
редактор руснявый или тебя под дулом пистолета заставляют писать про русню?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
25.09.2024, 20:23 2
Футзал
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
26.09.2024, 01:09 37
Футбол
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
25.09.2024, 09:45 457
Футбол
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
25.09.2024, 14:02 3
Бокс
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
26.09.2024, 09:44 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
25.09.2024, 08:05
Футбол
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
25.09.2024, 21:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем