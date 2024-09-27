«Принц снова на коне». Де Росси отреагировал на переход Пьянича в цска

В четверг, 26 сентября 2024 года, московский «цска» официально объявил о подписании боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

Переход 34-летнего футболиста в клуб из страны-террориста состоялся на правах свободного агента.

«цска» в своих социальных сетях опубликовал видео-презентацию игрока, в котором Миралем едет на белом коне. Публикацию в Instagram прокомментировал бывший главный тренер римской «Ромы» Даниэле Де Росси:

«Принц снова на белом коне...».

Стоит отметить, что Де Росси играл вместе с Миралемом Пьяничем на протяжении 5 сезонов. С 2011 по 2016 год они вместе защищали цвета «Ромы».