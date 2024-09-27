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  4. «Не намерен останавливаться». В Италии оценили матч Довбика в Лиге Европы
Лига Европы
27 сентября 2024, 10:11 |
880
0

«Не намерен останавливаться». В Италии оценили матч Довбика в Лиге Европы

Украинец забил гол в ворота «Атлетика»

27 сентября 2024, 10:11 |
880
0
«Не намерен останавливаться». В Италии оценили матч Довбика в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Атлетик». Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отметился 1 забитым мячом. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:

«Он разыгрался и, кажется, не намерен останавливаться. Он забивает, придает глубины команде и играет на партнеров. Во второй половине матча команда закрылась, а Артем потерял результативность».

В итоге игру Довбыка журналисты оценили в 7.0 баллов.

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Рома Рим Лига Европы Атлетик Бильбао Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник
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