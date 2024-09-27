«Не намерен останавливаться». В Италии оценили матч Довбика в Лиге Европы
Украинец забил гол в ворота «Атлетика»
26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Атлетик». Игра завершилась со счетом 1:1.
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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отметился 1 забитым мячом. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:
«Он разыгрался и, кажется, не намерен останавливаться. Он забивает, придает глубины команде и играет на партнеров. Во второй половине матча команда закрылась, а Артем потерял результативность».
В итоге игру Довбыка журналисты оценили в 7.0 баллов.
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