«Не намерен останавливаться». В Италии оценили матч Довбика в Лиге Европы

26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Атлетик». Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отметился 1 забитым мячом. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:

«Он разыгрался и, кажется, не намерен останавливаться. Он забивает, придает глубины команде и играет на партнеров. Во второй половине матча команда закрылась, а Артем потерял результативность».

В итоге игру Довбыка журналисты оценили в 7.0 баллов.