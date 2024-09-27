«Был как отец». Луческу назвал бразильцев, с которыми до сих пор общается

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу высказался о своих отношениях с бразильским футболистами, которых он тренировал в составе «горняков»:

«Каждый из них говорит, что многое выиграл от отношений со мной. И мы остались в хороших отношениях. Жадсон и Фернандиньо звонят мне. И это я не говорю о Луисе Адриано. Я очень помог бразильцам. Туда пришли по 18-19 лет.

Я начал изучать португальский ради них, потому что не хотел, чтобы они изучали русский. Я действительно был для них как отец. Вместе с ними приехали и их жены, ведь вообще у бразильцев есть девушки с 14-15 лет. В 19 лет они выходят замуж, рожают детей, поэтому многие из них добиваются успеха в карьере. Они очень семейные. Кроме каждого бразильца, с ними было около 20 друзей, которые приезжали с ними».