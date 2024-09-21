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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 22:36 | Обновлено 21 сентября 2024, 22:39
1441
0

Луческу рассказал, как Дуглас Коста угрожал ему, приняв боксерскую стойку

Мирча разрешил ситуацию тем, что… извинился

21 сентября 2024, 22:36 | Обновлено 21 сентября 2024, 22:39
1441
0
Луческу рассказал, как Дуглас Коста угрожал ему, приняв боксерскую стойку
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу обнимает Дугласа Косту

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который ранее работал в Украине с «Шахтером», вспомнил о конфликте с экс-звездой «горняков» Дугласом Костой, который произошел после одного из поединков Лиги чемпионов.

«В другой раз у меня случился конфликт с бразильцем, с Дугласом Костой. Мы играли матч с «Зенитом», проиграли 0:1 (очевидно, речь о матче групповой стадии ЛЧ-2011/12, в которой «горняки» провалились, заняв последнее место в квартете с кипрским АПОЭЛом, «Зенитом» и «Порту» – прим. ред.), а после игры футболисты, многие из которых были ребятами лет 19-20, смеялись, шутили… Я был очень зол. Я подошел к ним и сказал: «Ребята, вы разве выиграли?» И тут он [Дуглас Коста] принял боксерскую ​​стойку, повернув кулаки ко мне».

«Похоже, он боялся, что я что-нибудь с ним сделаю, поэтому я отстранился, а на следующий день поговорил с ним и сказал, что это моя вина, потому что в такой момент я не должен был так реагировать. Я ему сказал: для меня очень легко отправить тебя во вторую команду и оставить там на год, но я не буду этого делать, потому что сделаю это против футбола. Дуглас Коста был очень талантлив», – сказал Луческу.

Ранее Луческу удивил тем, что назвал экс-подопечного по «Галатасараю» и «Бешикташу» наиболее талантливым футболистом среди тех, с кем ему удавалось работать.

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Алексей Сливченко Источник: GOLAZO.ro
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