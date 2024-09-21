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  4. Не Матузалем и даже не Беседин. Луческу – о топ-таланте, с которым работал
Турция
21 сентября 2024, 19:35 |
2777
4

Не Матузалем и даже не Беседин. Луческу – о топ-таланте, с которым работал

Если без юмора, то румынский наставник особенно выделил талант турка Сергена Ялчина

21 сентября 2024, 19:35 |
2777
4
Не Матузалем и даже не Беседин. Луческу – о топ-таланте, с которым работал
ФК Шахтер. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который известен в Украине по работе с «Шахтером» и «Динамо», выделил ключевого таланта, с которым когда-либо пересекался в своей наставнической карьере.

«Если бы я мог работать с Сергеном Ялчином, когда он был молодым, никто бы сейчас не говорил о Зинедине Зидане. Серген был самым талантливым игроком, которого я когда-либо видел. Он был невероятен. Но он отвлекся. В перерыве [между игрой в футбол] он делал ставки на скачки. Но он был потрясающим игроком, выдающимся талантом», – цитирует Луческу журналист Эмануэль Рошу.

Серген Ялчин был подопечным Луческу в двух турецких командах – «Галатасарае» и «Бешикташе». Под руководством румынского наставника этот хавбек провел 98 официальных матчей, в которых отличился 31 забитым мячом и 29 результативными передачами. На момент начала работы с Мирчей Ялчину было уже 29 лет.

В настоящий момент Серген Ялчин является безработным. Летом нынешнего года он покинул пост главного тренера «Антальяспора».

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Мирча Луческу Галатасарай Бешикташ
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Lesovij7
Дед говорил что Коваленко более талантлив чем Шевченко 
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Виктор Войцеховский
Опять эти сказки венского леса. Ну где Зидан и где ты дорогой
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+1
Gargantua81
шуточка плинтусного уровня
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0
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