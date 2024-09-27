Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА

На ответном матче 1-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА будет работать украинская бригада арбитров.

Игра между командами «Сараево» (Босния и Герцеговина) и «Академия Пандева» (Северная Македония) состоится 2 октября.

Главным судьей выступит Дмитрий Кубряк. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Алексей Миронов.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять местный специалист Нихад Льячич.