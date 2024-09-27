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27 сентября 2024, 06:10 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:53
83
0

Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА

Дмитрий Кубряк обслужит матч между клубами Сараево и Академия Пандева

27 сентября 2024, 06:10 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:53
83
0
Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА
УАФ. Дмитрий Кубряк

На ответном матче 1-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА будет работать украинская бригада арбитров.

Игра между командами «Сараево» (Босния и Герцеговина) и «Академия Пандева» (Северная Македония) состоится 2 октября.

Главным судьей выступит Дмитрий Кубряк. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Алексей Миронов.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять местный специалист Нихад Льячич.

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Юношеская лига УЕФА судейские назначения Сараево Сараево U-19 Академия Пандева Дмитрий Кубряк Валентин Куцев
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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