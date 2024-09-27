Молодежные турниры27 сентября 2024, 06:10 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:53
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Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА
Дмитрий Кубряк обслужит матч между клубами Сараево и Академия Пандева
27 сентября 2024, 06:10 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:53
83
0
На ответном матче 1-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА будет работать украинская бригада арбитров.
Игра между командами «Сараево» (Босния и Герцеговина) и «Академия Пандева» (Северная Македония) состоится 2 октября.
Главным судьей выступит Дмитрий Кубряк. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Алексей Миронов.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять местный специалист Нихад Льячич.
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