Источник: Комитет арбитров УАФ поддержал решение по пенальти для Вереса

В ходе теоретического блока во время семинара для арбитров УПЛ представители судейского комитета УАФ рассматривали противоречивые эпизоды последних туров.

По данным ТаТоТаке, было признано, что решение арбитра Дмитрия Кубряка о назначении пенальти на 90+5 минуте матча Ингулец – Верес абсолютно правильно.

Главным критерием для оценки этого момента, по мнению представителей Комитета арбитров УАФ, является достаточная динамика при контакте хавбека Ингульца Романа Волохатого и полузащитника Вереса Дмитрия Годи, которая превращает этот контакт в фол, то есть нарушение правил в штрафной гостей.

Матч Верес – Ингулец завершился вничью (2:2), причем хозяева поля спаслись от поражения благодаря пенальти в компенсированное время.