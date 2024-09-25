Источник: Комитет арбитров УАФ поддержал решение по пенальти для Вереса
Дмитрий Кубряк назначил пенальти в ворота Ингульца на 90+5 минуте
В ходе теоретического блока во время семинара для арбитров УПЛ представители судейского комитета УАФ рассматривали противоречивые эпизоды последних туров.
По данным ТаТоТаке, было признано, что решение арбитра Дмитрия Кубряка о назначении пенальти на 90+5 минуте матча Ингулец – Верес абсолютно правильно.
Главным критерием для оценки этого момента, по мнению представителей Комитета арбитров УАФ, является достаточная динамика при контакте хавбека Ингульца Романа Волохатого и полузащитника Вереса Дмитрия Годи, которая превращает этот контакт в фол, то есть нарушение правил в штрафной гостей.
Матч Верес – Ингулец завершился вничью (2:2), причем хозяева поля спаслись от поражения благодаря пенальти в компенсированное время.
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