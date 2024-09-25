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Украина. Премьер лига
25 сентября 2024, 17:07 | Обновлено 25 сентября 2024, 17:24
572
0

Источник: Комитет арбитров УАФ поддержал решение по пенальти для Вереса

Дмитрий Кубряк назначил пенальти в ворота Ингульца на 90+5 минуте

25 сентября 2024, 17:07 | Обновлено 25 сентября 2024, 17:24
572
0
Источник: Комитет арбитров УАФ поддержал решение по пенальти для Вереса
УПЛ. Дмитрий Кубряк

В ходе теоретического блока во время семинара для арбитров УПЛ представители судейского комитета УАФ рассматривали противоречивые эпизоды последних туров.

По данным ТаТоТаке, было признано, что решение арбитра Дмитрия Кубряка о назначении пенальти на 90+5 минуте матча Ингулец – Верес абсолютно правильно.

Главным критерием для оценки этого момента, по мнению представителей Комитета арбитров УАФ, является достаточная динамика при контакте хавбека Ингульца Романа Волохатого и полузащитника Вереса Дмитрия Годи, которая превращает этот контакт в фол, то есть нарушение правил в штрафной гостей.

Матч Верес – Ингулец завершился вничью (2:2), причем хозяева поля спаслись от поражения благодаря пенальти в компенсированное время.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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