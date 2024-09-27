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  4. ФОТО. Матвиенко получил награду лучшему игроку Шахтера в августе
Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 08:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 08:55
51
1

ФОТО. Матвиенко получил награду лучшему игроку Шахтера в августе

Защитник выиграл приз по версии болельщиков донецкого клуба

27 сентября 2024, 08:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 08:55
51
1
ФОТО. Матвиенко получил награду лучшему игроку Шахтера в августе
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

В донецком Шахтере наградили лучшего игрока за прошлый месяц.

Защитник горняков Николай Матвиенко получил приз, став MVP августа в клубе.

Ему досталась награда лучшему игроку месяца по версии болельщиков.

Вечером 26 сентября после тренировки оранжево-черные прибыли автобусом в Ровно.

Матч 8-го тура УПЛ Верес – Шахтер состоится 27 сентября на стадионе Авангард, игра начнется в 18:00.

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк лучший игрок фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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DK1961
А награда защитнику, больше всех пропускающего между ног и мимо ушей почему ему не вручена?!
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