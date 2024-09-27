Украина. Премьер лига27 сентября 2024, 08:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 08:55
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ФОТО. Матвиенко получил награду лучшему игроку Шахтера в августе
Защитник выиграл приз по версии болельщиков донецкого клуба
27 сентября 2024, 08:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 08:55
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В донецком Шахтере наградили лучшего игрока за прошлый месяц.
Защитник горняков Николай Матвиенко получил приз, став MVP августа в клубе.
Ему досталась награда лучшему игроку месяца по версии болельщиков.
Вечером 26 сентября после тренировки оранжево-черные прибыли автобусом в Ровно.
Матч 8-го тура УПЛ Верес – Шахтер состоится 27 сентября на стадионе Авангард, игра начнется в 18:00.
Читайте также:ВИДЕО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Вереса
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