Источник: экс-игрок Днепра-1 получил новое предложение от украинского клуба

Экс-игрок «Днепра-1» Рамик Гаджиев получил еще одно предложение от украинского клуба.

В приглашении игрока заинтересован Металлист 1925, сообщает журналист Игорь Бурбас. Финансовое предложение от харьковского клуба превосходит те, которые были раньше грандов УПЛ, в том числе «Динамо».

Игрок еще не ответил клубу Первой лиги. Он до сих пор находится в статусе свободного агента после ликвидации «Днепра-1». В приоритете у Гаджиева – продолжить карьеру за границей, где есть несколько вариантов, основной – Англия.

«Брентфорд» не отказался от идеи сотрудничества и зимой может вернуться к обсуждению. Подписать контракт летом «пчелам» помешал лимит по вопросу квоты на игроков, не проведших за свою национальную сборную достаточное количество матчей.

В минувшем сезоне Рамик Гаджиев сыграл за Днепр-1 9 матчей УПЛ и забил 1 гол.