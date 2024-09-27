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Украина. Первая лига
27 сентября 2024, 06:47 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:37
1195
0

Источник: экс-игрок Днепра-1 получил новое предложение от украинского клуба

Рамик Гаджиев может продолжить карьеру в харьковском Металлисте 1925

27 сентября 2024, 06:47 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:37
1195
0
Источник: экс-игрок Днепра-1 получил новое предложение от украинского клуба
УАФ. Рамик Гаджиев

Экс-игрок «Днепра-1» Рамик Гаджиев получил еще одно предложение от украинского клуба.

В приглашении игрока заинтересован Металлист 1925, сообщает журналист Игорь Бурбас. Финансовое предложение от харьковского клуба превосходит те, которые были раньше грандов УПЛ, в том числе «Динамо».

Игрок еще не ответил клубу Первой лиги. Он до сих пор находится в статусе свободного агента после ликвидации «Днепра-1». В приоритете у Гаджиева – продолжить карьеру за границей, где есть несколько вариантов, основной – Англия.

«Брентфорд» не отказался от идеи сотрудничества и зимой может вернуться к обсуждению. Подписать контракт летом «пчелам» помешал лимит по вопросу квоты на игроков, не проведших за свою национальную сборную достаточное количество матчей.

В минувшем сезоне Рамик Гаджиев сыграл за Днепр-1 9 матчей УПЛ и забил 1 гол.

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Рамик Гаджиев Днепр-1 свободный агент Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Брентфорд Игорь Бурбас Первая лига Украины
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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