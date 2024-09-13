Возвращается в Украину? Гаджиев не прошел просмотр в двух английских клубах

Как стало известно Sport.ua, 19-летний хавбек Рамик Гаджиев не смог трудоустроиться в Англии, где был на просмотре в двух клубах. Сначала игрок находился в расположении второй команды «Брентфорда», а затем поехал на просмотр в молодежную команду «Дерби Каунти». В обоих случаях украинский полузащитник получил отказ.

Гаджиев должен вернуться в Украину и заняться своим дальнейшим трудоустройством. У него до сих пор действующий контракт с «Днепром-1». В УПЛ к нему приписывали интерес со стороны «Динамо», «Александрии», «Полесья» и «Металлиста 1925».

В прошлом сезоне Гаджиев провел 8 матчей на уровне УПЛ и забил 1 гол. Летом стал полуфиналистом юношеского Евро. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 300 тысяч евро.