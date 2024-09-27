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Сельта
26.09.2024 22:00 – FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
27 сентября 2024, 04:55 | Обновлено 27 сентября 2024, 05:48
176
0

Первый гол Альвареса. Атлетико забил на 90-й и минимально победил Сельту

Атлетико победил со счетом 1:0

27 сентября 2024, 04:55 | Обновлено 27 сентября 2024, 05:48
176
0
Первый гол Альвареса. Атлетико забил на 90-й и минимально победил Сельту
Getty Images/Global Images Ukraine. Сельта - Атлетико

Вечером 26 сентября состоялся матч 7-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Атлетико».

Игра прошла на «Эстадио Балаидос», Виго.

Первый тайм закончился со счётом 0:0. На 90-й минуте Хулиан Альварес отозвался на искусную передачу Антуана Гризманна и одним касанием отправил мяч в сетку ворот. Это его первый гол за команду. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу матрасников.

После этого матча «Атлетико» занимает 3-е место в Ла Лиге, а «Сельта» находится на 10-й позиции.

Ла Лига. 7-й тур. 26 сентября.

Сельта – Атлетико – 0:1

Гол: Альварес, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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