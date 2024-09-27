Первый гол Альвареса. Атлетико забил на 90-й и минимально победил Сельту

Вечером 26 сентября состоялся матч 7-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Атлетико».

Игра прошла на «Эстадио Балаидос», Виго.

Первый тайм закончился со счётом 0:0. На 90-й минуте Хулиан Альварес отозвался на искусную передачу Антуана Гризманна и одним касанием отправил мяч в сетку ворот. Это его первый гол за команду. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу матрасников.

После этого матча «Атлетико» занимает 3-е место в Ла Лиге, а «Сельта» находится на 10-й позиции.

Ла Лига. 7-й тур. 26 сентября.

Сельта – Атлетико – 0:1

Гол: Альварес, 90